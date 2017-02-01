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ÖTM Genel Müdürü Aras'tan Milli Eğitim Bakanlığına çağrı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Öğrenci Takip Merkezi (ÖTM) Türkiye Genel Müdürü Dr. Veysel Aras, Milli Eğitim Bakanlığının 'izinsiz eğitim faaliyetlerine ciddi yaptırımlar olacağı' yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgeyle eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği adı altında veya herhangi bir ad belirtmeden faaliyet yürütenlerin tespit edilmesi halinde para cezası verileceği ve kapatılacağı uyarısında bulunulmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ÖTM Türkiye Genel Müdürü Dr. Veysel Aras, Türkiye genelinde özel eğitim öğretimde çok ciddi bir açığın olduğunu belirterek, FETÖ'nün her alana el attığı gibi bu alanda da geçmişte devasa bir yapılanması olduğunu söyledi. Bu faaliyetlerin 15 Temmuz'da milletin azmi ve kararlılığıyla bertaraf edildiğini anımsatan Aras, "Türkiye'nin birçok eğitimcisiyle ön görüşmelerimiz sonucunda birçok kurum, yeni oluşturulan yönetmenliğe aykırı olan durumları düzeltmek için çaba sarf etmektedir. Araştırmalarımız ve görüşmelerimiz neticesinde 10 binin üzerinde öğrenci TEOG'a, yaklaşık 50 bin kadar öğrenci de YGS'ye hazırlanmaktadır. Sınava hazırlanma aşamasındaki bu öğrencilerimizin mağduriyeti, milletimizin ruhuna ve geleceğine ters düşmektedir. 81 ilde yaklaşık 600 kurum izinsiz faaliyet yürütmektedir. Bu kurumların FETÖ ile bağlantısı araştırılıp, bağlantısı olmayanlara Bakanlık onayı için belli bir süre ve inisiyatif kullanılması, milletimizin menfaatine olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın bu konuyu ivedilikle incelemesi ve milletine bağlı eğitimcilere destek olmasının herkesin yararına olacağını vurgulayan Aras, "İzinsiz eğitim faaliyetlerindeki zamanlama hatasının herkesi mağdur etmemesi için bu konunun YGS ve TEOG'dan sonra gündeme gelmesi ve Bakanlığa aykırı olan her türlü yapılanmanın önüne geçilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Birçok kurum il milli eğitim müdürlüğü nezdinde mühürlenmiş ve kapatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuyu hassasiyetle incelemesini temenni ve arzu ediyoruz. Milletimize ters düşen durumlar hakkında da gerekli yaptırımların en ağır şekilde verilmesi yine temennimizdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 24 il ve 33 ilçesinde şubelerinin olduğunu ve bunu 81 ile yayacaklarının altını çizen Aras, "Bu eğitim faaliyetlerini 15 Temmuz ruhuyla şahlandıracak ve gelecek nesillere iz bırakacağız" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-SÜ-Y)



01.02.2017 16:49:04 TSI

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