01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP heyetinden GTO yönetimine tebrik ziyareti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:45
CHP heyetinden GTO yönetimine tebrik ziyareti
CHP heyetinden GTO yönetimine tebrik ziyareti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Milletvekilleri Akif Ekici, Mehmet Gökdağ ve CHP İl Başkanı Hayri Sucu ile beraberindeki heyet Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu.
Heyeti kabulünde konuşan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, her zaman önceliklerinin Gaziantep olduğunu belirterek "Gazi kentimizin her alanda daha güçlü olması için işbirliği yapmaya, güç birliği oluşturmaya hazırız. Kentimiz için hayata geçirmeye çalıştığımız projeler için de desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
GTO Yönetim Kuruluna başarı dileklerinde bulunan ve her zaman işbirliklerine hazır olduklarını ifade eden Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, kentin geleceğinde kurumlara çok iş düştüğünü söyledi.
Ekici, "Gaziantep'in sosyal ve ekonomik gelişiminde sizin gibi kurumlara çok görev düşüyor. Gaziantep'in yaşayan bir şehir olması için hep birlikte çalışmalıyız. Sizlerden gelen önerileri, projeleri çok önemsiyoruz ve sonuca ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ise ziyarette, GTO'nun Lojistik Köy kurulması ve savunma sanayi yatırımlarına ilişkin projelerinin önemine değinerek, "Kentimize hizmet için görevdeyiz.Kent için geliştirilen tüm özel projeleri desteklediğimizi bilmenizi isteriz." İfadelerini kullandı.
GTO Yönetim Kuruluna yeni görevlerinde başarı dileyen CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu da "Gaziantep için oldukça önemli bir kurum olan GTO ile kentimizin gelişimine destek verecek tüm projelerde işbirliği içinde çalışmaya hazırız" diye konuştu.
CHP heyetini kabulde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Sayman Üye Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Bülent Evyapan ve Mustafa Zor da hazır bulundu.
(KU-OE-Y)

01.02.2017 16:49:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep 2017'ye artışla başladı
YEREL

GAZİANTEP 2017'YE ARTIŞLA BAŞLADI
Şahinbey belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:
YEREL

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN:
Ocak ayı ihracat rakamları
YEREL

OCAK AYI İHRACAT RAKAMLARI
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer
YEREL

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER
6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 8 Şubat'ta açılıyor
YEREL

6. PENYE, TEKSTİL VE TEKNOLOJİLERİ FUARI 8 ŞUBAT'TA AÇILIYOR
Forum AVM'de Şubat ayında eğlenceli ve eğitici etkinlikler devam edecek
YEREL

FORUM AVM'DE ŞUBAT AYINDA EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
Güneydoğu ihracatında sevindiren artış
YEREL

GÜNEYDOĞU İHRACATINDA SEVİNDİREN ARTIŞ
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmeleri
YEREL

GAZİANTEP'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ

6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı
YEREL

6. PENYE, TEKSTİL VE TEKNOLOJİLERİ FUARI
Yılın ilk ihracat rakamı açıklandı
YEREL

YILIN İLK İHRACAT RAKAMI AÇIKLANDI
Güneydoğu ihracatında sevindiren artış
YEREL

GÜNEYDOĞU İHRACATINDA SEVİNDİREN ARTIŞ

Büyükşehir'den &quot;Ustalara Saygı&quot; konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN "USTALARA SAYGI" KONSERİ
Ocak ayı ihracat rakamları
YEREL

OCAK AYI İHRACAT RAKAMLARI
Şehitkamilli yetimler doyasıya eğlendi
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ YETİMLER DOYASIYA EĞLENDİ
&quot;Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz&quot;
YEREL

"HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ"
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
HKÜ'den Mesleki Eğitim atağı
YEREL

HKÜ'DEN MESLEKİ EĞİTİM ATAĞI
Madde bağımlısı genç tedavi olduktan sonra askere uğurlandı
YEREL

MADDE BAĞIMLISI GENÇ TEDAVİ OLDUKTAN SONRA ASKERE UĞURLANDI
Gaziantep'te açık yer toplantıları yasaklandı
YEREL

GAZİANTEP'TE AÇIK YER TOPLANTILARI YASAKLANDI
Uyuşturucudan kurtulan genç askere uğurlandı
YEREL

UYUŞTURUCUDAN KURTULAN GENÇ ASKERE UĞURLANDI
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Gaziantep'te kasaplardan et ve sucuk hırsızlığı
YEREL

GAZİANTEP'TE KASAPLARDAN ET VE SUCUK HIRSIZLIĞI
Gaziantepspor, Anis Ben Hatira'yı transfer etti
YEREL

GAZİANTEPSPOR, ANİS BEN HATİRA'YI TRANSFER ETTİ