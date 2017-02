YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP heyetinden GTO yönetimine tebrik ziyareti

CHP heyetinden GTO yönetimine tebrik ziyareti



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Milletvekilleri Akif Ekici, Mehmet Gökdağ ve CHP İl Başkanı Hayri Sucu ile beraberindeki heyet Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu.

Heyeti kabulünde konuşan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, her zaman önceliklerinin Gaziantep olduğunu belirterek "Gazi kentimizin her alanda daha güçlü olması için işbirliği yapmaya, güç birliği oluşturmaya hazırız. Kentimiz için hayata geçirmeye çalıştığımız projeler için de desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

GTO Yönetim Kuruluna başarı dileklerinde bulunan ve her zaman işbirliklerine hazır olduklarını ifade eden Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, kentin geleceğinde kurumlara çok iş düştüğünü söyledi.

Ekici, "Gaziantep'in sosyal ve ekonomik gelişiminde sizin gibi kurumlara çok görev düşüyor. Gaziantep'in yaşayan bir şehir olması için hep birlikte çalışmalıyız. Sizlerden gelen önerileri, projeleri çok önemsiyoruz ve sonuca ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ise ziyarette, GTO'nun Lojistik Köy kurulması ve savunma sanayi yatırımlarına ilişkin projelerinin önemine değinerek, "Kentimize hizmet için görevdeyiz.Kent için geliştirilen tüm özel projeleri desteklediğimizi bilmenizi isteriz." İfadelerini kullandı.

GTO Yönetim Kuruluna yeni görevlerinde başarı dileyen CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu da "Gaziantep için oldukça önemli bir kurum olan GTO ile kentimizin gelişimine destek verecek tüm projelerde işbirliği içinde çalışmaya hazırız" diye konuştu.

CHP heyetini kabulde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Sayman Üye Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Bülent Evyapan ve Mustafa Zor da hazır bulundu.

01.02.2017 16:49:36 TSI

