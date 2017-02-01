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Şehit yakını ve öğrencilerden polise mektupla destek



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Şehit ailelerinden ve öğrencilerden polislere mektupla destek verdi.

Şehit kardeşi Emine Akgüre, Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Esra Şeker ve değişik sınıflarda öğrenim gören öğrenciler sosyal medya üzerinden polise moral ve motivasyon için mektup yazma kampanyası başlattı.

Başlatılan mektup kampanyasıyla yazılan mektuplar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün katkılarıyla Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Emniyet Müdürü Metin Alper ile polis memurlarına takdim edildi.

Polise her zaman destek vermek için hazır olduklarını dile getiren şehit ailelerine ve öğrencilere polisler tarafından çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Mektupların okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve polis memurları, şehit aileleri ile öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(CK-OE-Y)



01.02.2017 16:51:16 TSI

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