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Başkan Yılmaz proje üreten personelini ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi, "Öneri değerlendirme sistemi" ile personelin görüşlerini dikkate alıyor. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediyeye avantaj sağlayacak önerileri ile dereceye giren 10 belediye personelini makamında kabul ederek "Belediyenin daha sağlıklı yürütülmesi ve hizmet kalitesini artırmasına katkı sağlanması amacıyla fikir üreten herkesi kutluyorum" dedi.

Bolu Belediyesi çalışanları kurumun daha sağlıklı yürütülmesi ve yeni fikirlerle mevcut hizmet kalitesinin daha da yukarılara taşınması amacıyla geçtiğimiz yıl değerlendirme kurulunca hayata geçirilen öneri değerlendirme sistemine kendi birimleri hakkında öneride bulunabiliyorlar. 2016 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında öneri değerlendirme sistemine belediyede personelleri tarafından 100 öneri yapıldı ve komisyonca yapılan değerlendirme sonrası 10 adet öneri uygulanabilir olarak kabul edildi.

"Belediyeye katlı sağlayanları kutluyorum"

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, değerlendirme sonucu önerileri ile ilk 10'a giren belediye çalışanlarını makamında kabul etti ve belediyeye avantaj sağlayacak önerileri nedeniyle kutladığı belediye personeline plaket takdim etti. Başkan Yılmaz, "Belediyenin daha sağlıklı yürütülmesi ve hizmet kalitesini artırmasına katkı sağlanması amacıyla fikir üreten herkesi kutluyorum. Bu çalışmadaki amacımız kurumun sahiplenilmesini sağlayarak, uygulanabilir, avantaj sağlayacak önerilerin ortaya çıkmasını sağlamak. Bu sayının gelecekte daha da artmasını ve uygulanabilir fikirlerin ortaya çıkmasını temenni ediyorum" dedi.

(BV-İÇ)



01.02.2017 16:52:15 TSI

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