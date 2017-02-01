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AK Parti SKM Başkanı Tosun oldu

- AK Parti İzmir'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Başkanı Tosun oldu



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, önümüzdeki referandum seçim sürecinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı olarak AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Abdurrahman Tosun'da karar kıldı.



AK Parti İzmir'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Başkanı Tosun oldu. Tosun'un Genel Merkez'den alınan onay sonrasında görevlendirdiğini bildiren AK Parti İzmir İl Başkanı Delican, "Türkiye'nin yönetim şeklinin 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' ile buluşacağı halk oylaması çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için il başkanlığımızca Seçim Koordinasyon Merkezimizi yeni il başkanlığı hizmet binamızda faaliyete geçirdik. Genel Merkezimiz ile de yapmış olduğumuz istişareler neticesinde ilimizin SKM Başkanı olarak Abdurrahman Tosun'u görevlendirdik. 30 ilçemizde de Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi de kurup SKM Başkanlarını atayarak teşkilatlarımızla seçim çalışmalarımızı başlattık. Yeni il binamızda eğitim seminerleri olmak üzere Anayasa değişikliğine ilişkin 18 maddenin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını da yine SKM bünyesinde 30 ilçemizi de son teknolojik donanıma sahip dersliklerimizde eğitime alarak hızlandıracağız. Seçim çalışmalarımızı kurduğumuz bu koordinasyon merkezimizde yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Abdurrahman Tosun Bey'e yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(CA)



01.02.2017 16:57:26 TSI

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