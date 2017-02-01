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Serik Belediyesi'nde 10 dakikada jet meclis



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA) - Antalya-Serik Belediyesi Şubat 2017 Olağan Meclis toplantısı yapıldı. Maddelerin çoğunluğu komisyonlara havale edilirken meclis toplantısı jet hızıyla 10 dakikalık sürede tamamlandı. Toplantını kısa sürmesi "daha çaylarımız bitmedi bir çay içimlik meclis toplantısı yaptık" şeklinde meclis üyelerinin espri konusu oldu.

Antalya-Serik Belediyesi Şubat 2017 Olağan Meclis toplantısı yapıldı. Başkan Prof. Ramazan Çalık'ın şehir dışında olması dolayısıyla meclisi Başkan Vekili Yusuf Kaya yönetti. Gündemin 4. maddesinde Belediye ödül yönetmeliğinin güncellenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu"nun içeriğinde yer alan geçmiş dönemlerdeki başarılı sporcular ve verilmesi önerilen rakamların yüksek bulunması MHP ile CHP gurubunun eleştirisine neden oldu. MHP Gurup Sözcüsü Ergüven Yılmaz, ödül verilmesine destek verdiklerini geçmiş dönemlerdeki dereceler yapan çok sayıda sporcunun ödül talep etmesinin sıkıntıya sebep olabileceğini ifade etti. CHP Gurup Sözcüsü Faik Çıtak da bin liradan 75 bin liraya kadar ön görülen rakamların çok fahiş rakamlar olduğunu belirterek, yönetmelikteki belirtilen uygulamanın yapılmasını önerdi. AK Parti Gurup Sözcüsü Ömer Gürler ise 2016 yılı yönetmeliğinin tefe ve tüfe oranı güncellenerek ödül verilmesini ifade etti. 2016 yılı yönetmeliğinin tefe ve tüfe ayarlaması yapılarak ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeler ise ilgili komisyonlara havale edilirken, ikinci toplantının 3 Şubat 2017 tarihinde (bugün) saat 14.00'te yapılması karlaştırıldı. Komisyon havale edilen maddelerden başka konu kalmayınca meclis toplantısı jet hızıyla 10 dakikalık sürede tamamlandı. Toplantını kısa sürmesi "daha çaylarımız bitmedi bir çay içimlik meclis toplantısı yaptık" şeklinde meclis üyelerinin espri konusu oldu (ST)



01.02.2017 16:59:19 TSI

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