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Hukukçular Derneği Başkanı Karabay, CHP'nin tavrını eleştirdi



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, Referandum öncesi Cumhuriyet Halk Partisinin tavrını eleştirdi.

Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile Yeni Anayasa değişikliği ve Başkanlık sistemine destek veren Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve sanatçıları linç edilmek istendiğini söyleyerek, CHP'yi eleştirdi. Yeni Anayasa ve Hükumet sisteminin Türkiye'nin önünü açacağını belirten Karabay, "AK Parti tarafından 12 Eylül askeri cunta Anayasası'nda yapılan değişiklik, TBMM'nde AK Partili ve MHP'li Milletvekilleri tarafından kabul edilerek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuş ve muhtemelen Nisan ayı içinde yapılacak Referandumla Aziz Milletimizin onayına sunulacaktır. AK Parti ve MHP oylarına baktığımızda Milletimizin en az yüzde 60'ın üzerinde Evet oyu vererek Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemiyle ilgili Anayasa değişikliğini onaylayacağı ortadadır. Ancak Referandum öncesinde, öncülüğünü Ana Muhalefet Partisi CHP'nin yaptığı muhalif kanat, Meclis'te önleyemedikleri bu değişikliğe, kandan bahsederek, bu iş kansız olmaz diyerek, adeta aba altından sopa göstererek, Evet diyeceklerini açıklayan futbolcu ve müzik sanatçılarını linç ederek engel olmaya çalışmakta, eski başkanı olduğum MHP tabanını, ülkücü camiayı, Devlet Bey'e karşı tavır almaya ve hayır oyu vermeye çağırmaktadırlar. Hızını alamayan CHP 90'lı yıllarda hükumet olan CHP'li Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın aldığı 5 bin 000 sosyal demokrat hakim ve savcıyı niçin aldığını kamuoyuna savunurken, ben sosyal demokrat Hakim-Savcı almayacaktım da, ülkücü MHP'li Hakim-Savcı mı alacaktım? Sözlerini unutmuşcasına, PKK'lılara dostlarım diyen CHP. Lideri Bay Kılıçdaroğlu, MHP'lilere ve Ülkücü camiaya seslenerek, ben de ülkücüyüm diyecek hale gelmiştir. Ama MHP ve BBP Eski il başkanı olan ben ve Ülküdaşlarım, Moğultay'ları, Seyfi Oktayları, Mamak zindanlarında ülkücülere işkence yapan, Filistin askılarına asan, elektrik veren solcu Komiserler Zeki Kamanları, Dürüst Oktayları, Albay Nurettin Soyerleri, Ezanı Muhammediyi Türkçe okutan, camileri ahır yapan, CHP zihniyetini hiçbir zaman unutamayız" dedi.

CHP'lilerin MHP lideri Bahçeli hakkında söylediği hakaretleri gördüklerini belirten Karabay, "Sayın Bahçeli ve arkadaşları, Anayasa değişikliği için AK Partiye, Vatanımızın bekası için, bölünmemesi için, şanlı Al Bayrağımızın inmemesi için destek verdiklerini söylemişlerdir. Ama Can Dündar gibi, Alman Cumhurbaşkanının önünde kedi olan, boyun kıranlar, milletimizi yanıltarak referandumda hayır oyu vermesini istiyorlar. Milletimiz oy verirken Ülkemizin yakın geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmayacaktır. Bugün Adliyelerimizde, hastanelerimizde, başörtülü Hakim ve Savcılar, Avukatlar, doktorlar, memurlar görev yapmakta, Orduda, emniyette başörtülü bayan memurlar, polisler çalışabilmekte, Orduevlerine sakallı, başörtülü kişiler rahatça girebilmekte, üniversitelerde başörtülü öğrenciler okumakta, Askeri ve Yargı vesayeti kırılmış, kısaca ülkemize barış ve demokrasi gelmiştir. Kimin sayesinde Sayın Tayyip Bey sayesin de. Ülkücü ve Alperen olarak, önceki tarafsız denilen Cumhurbaşkanları gibi Amerika Cumhurbaşkanları önünde ezilip bükülmeden ecdadımız Yavuz, Kanuni, Fatihler gibi dik duran, Birleşmiş Milletlerde korkmadan beş mi büyük, yoksa sizler mi diyen, ağzı Kuranlı, Ülkücü Şehidimiz Mustafa Pehlivanoğlu'nun idama giderken, annesine yazdığı mektubu okurken, benim gibi gözyaşı döken, Muhsin Başkanın nikah şahidi olan Tayyip Beyin, Devlet Başkanı olarak ülkemizi daha da ileri götüreceğini, bu dönemde Ülkücü kadroların da hak ettikleri yere geleceklerine inanıyoruz. Rejim değil, sistem değişiyor. Meclis güçleniyor. Koalisyonlar devri bitiyor. Herkes Cumhurbaşkanı olabilir. Bu CHP'li de olabilir, AK Partili de, MHP'li de ama CHP Milletimizi karşısına aldığı müddetçe bunun hayal olduğunu biliyor ve bu nedenle Ülkücü camiayı ve Saadet Partili seçmenleri yanına çekmek istiyor" diye konuştu

(YA-SD-Y)



01.02.2017 17:11:16 TSI

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