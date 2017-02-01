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Trabzon'da hayvanlar için yemleme istasyonları oluşturuldu



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TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 1960 yılından sonra en büyük kar yağışına sahne olan Trabzon'da, sokak hayvanları ve kuşların beslenebilmesi için yemleme istasyonları oluşturdu.

Valilik Parkı, Atapark, Meydan Parkı, Fatih Parkı ve Olimpiyat (EYOF) Parkında oluşturulan yemleme istasyonları ile sokak hayvanları ve kuşların aç kalarak ölmelerinin önüne geçiliyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, çetin kış şartlarının insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir yandan şehrimizin her tarafında kar mücadelesi çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken öte yandan da soğuk kış günlerinde aç kalan serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için yemleme istasyonları oluşturuyoruz. Ancak sadece belediyelerimizin çabaları bu iş için yeterli olmaz. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanları için soframızdan artan kırıntıları, uygun yer ve kaplar içerisinde hayvanların bulabileceği yerlere koymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(OK-EK-Y)



01.02.2017 17:12:32 TSI

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