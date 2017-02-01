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Sosyal Sorumluluk Platformu'nda 'Gezici Kütüphane' imzası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:13
Sosyal Sorumluluk Platformu'nda 'Gezici Kütüphane' imzası
Sosyal Sorumluluk Platformu'nda 'Gezici Kütüphane' imzası

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara Kalkınma Ajansı'nın organizatörlüğünde yürütülen Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamındaki projelerden biri olan 'Kitap Bankosu' projesinin sponsorluk anlaşması imzalandı.
Ankara Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Sosyal Sorumluluk Platformu Yürütme Komisyonu Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, Gazi Üniversitesi Kitap Bankosu Topluluğu Akademik Lideri Genel Sekreteri Yrd. Yrd. Doç. Dr. Murat Çetinkaya ile proje sponsorlarından Nükleon Laboratuvar Medikal Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çayır ve Diji-Tek Org. Paz. Rek. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kaya katıldı.
Proje sponsorlarından Nükleon Laboratuar Medikal Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çayır Gazi Üniversitesi tarafından tahsis edilen otobüsün gezici kütüphane olarak hizmet vermesi için otobüste yapılması gereken tüm değişiklikleri yapacaklarını ve otobüsü ziyaret eden çocukların okumakla beraber bilime de ilgi duymaları için otobüsün bir bölümüne mikroskop da koyacaklarını belirtti.
Diğer sponsor Diji-Tek Org. Paz. Rek. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kaya da gezici kütüphaneye dönüştürülecek otobüsün dış giydirmesini üstlendiklerini, yapacakları dış giydirme tasarımı ile projenin görünürlüğünü en iyi şekilde sağlamaya destek olacaklarını ifade etti.
Gazi Üniversitesi Kitap Bankosu Topluluğu Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan topluluğun kurucusu Mehmet Serdar Yetkin; Ankara'nın tüm ilçelerini ziyaret edecek olan gezici kütüphaneye desteklerinden dolayı hem sponsor firmalara hem de Sosyal Sorumluluk Platformu'na teşekkür etti. Gazi Üniversitesi Kitap Bankosu Topluluğu Akademik Lideri Genel Sekreteri Yrd. Yrd. Doç. Dr. Murat Çetinkaya ise üniversite olarak eğitime her düzeyde destek olmaya devam edeceklerini ve tahsis ettikleri otobüsün gezici kütüphane olarak hizmet verecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Sponsorluk anlaşması ile birlikte platformdaki 28 projeden üçüne finansal destek bulunmuş olduğunu belirten Sosyal Sorumluluk Platformu Yürütme Komisyonu Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının diğer 25 projesi için de www.sosyalsorumluluk.org.tr adresinden yayın yapan platformun internet sitesi üzerinden hem sponsor hem de gönüllü arayışlarına devam ettiklerini belirtti.
(MK-Y)

01.02.2017 17:18:32 TSI
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