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Kültür Memur-Sen İl Temsilciliğine Ali Göçmen atandı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla Kültür Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliğine İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Göçmen atandı.

Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi olan Emrullah Akça'dan boşalan göreve İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Göçmen getirildi. Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi görevine getirilen Ali Göçmen'e yeni görevini Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Mehmet Öz tebliğ etti. İl Temsilcisi Mehmet Öz, beraberinde Memur-Sen'e bağlı Şube Başkanlarıyla birlikte görevine yeni atanan Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Göçmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Göçmen ise, Memur-Sen Genel Merkezi Yönetim Kurulu'nun kararıyla İl Temsilciliği görevine atandığını belirterek, "Yasalar ve sendikamızın tüzüğü doğrultusunda ilimizde Kültür Memur-Sen'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Memur-Sen İl Temsilcisi Başkanımız Sayın Mehmet Öz başta olmak üzere sendikalarımızın il temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(Vİ-İÇ)



01.02.2017 17:19:26 TSI

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