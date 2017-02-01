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Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Muş Belediyesi'nde 2017 yılının ikinci meclis toplantısı, üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Feyat Asya, ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Şubat ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Asya, "Özellikle son 40 gündür resmen bir afet yaşıyoruz. Aralık ayından itibaren kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte çalışmalarımızı başlattık. Bu süre içerisinde karla mücadele ekiplerimiz canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir çalışma sergiliyor. İlk kar yağışının ardından bütün cadde ve sokaklardaki karların temizliğini yaparak şehir dışına taşıdık. Bu temizliğin akabinde yine kar yağışı yaşandı. Ulaşıma kapanan yolların tekrar tekrar açarak halkımızın mağduriyetini gideriyoruz. Halkımızın huzuru ve rahatı için gece gündüz karla mücadele çalışmamıza devam edeceğiz. Halka hizmet noktasında fedakârlık eden tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" dedi.



"Muş'u EMITT'te en iyi şekilde temsil ettik"

Geçen hafta düzenlenen EMITT Fuarına değinen Başkan Feyat Asya, "İlimizin tanıtımı için İstanbul TUYAP'ta düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katıldık. Valiliğimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için standımızı kurduk. Allah'a şükürler olsun ki standımız dekoru ile ziyaretçilerin akınına uğradı. Aynı şekilde ilimizi tanıtır materyalleri dağıtarak, ikramlarda bulunarak vatandaşlarımızın memnuniyetini sağladık. Bunun sonucunda yöresini en iyi tanıtan il olarak birincilik ödülünü aldık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah bu birliktelikle ilimizi her platformda en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"İçme suyu sorunu gideriliyor"

Geçen ay içerisinde kentin içme suyu sorununu tamamen kaldıracak protokole imza attıklarını ifade eden Başkan Asya, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Alparslan-2 Barajında içme suyu temininin sağlanması için yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Söz konusu bölgeden su temininin DSİ tarafından yapılması, ilçe ve belde belediye başkanlarımızla birlikte protokol imzaladık. Allah'ın izniyle bundan sonra başlatılacak çalışmaların sonucunda il genelinin su sıkıntısı tamamen giderilmiş olacak. Muş için hayati öneme sahip olan bu projenin en kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"Altyapı ihalesi onaylandı"

Altyapı projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Uzun süredir merakla beklediğimiz altyapı projemizin ihalesi geçtiğimiz hafta sonuçlandı. İller Bankası tarafından yapılan ihale, Kamu İhale Kurumuna havale edilmişti. Burada yapılan değerlendirmenin sonucunda ihale onaylandı. İnşallah ikinci bir sıkıntı yaşanmaksızın en kısa zamanda ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak bahar ayında çalışmalara başlanacaktır. Biz halkımıza bu şehrin altyapısını yenileyeceğimizin sözünü verdik ve bunun için sınırlarımızın üstünde bir gayret gösterdik. Allah'a şükür bugün projemizin en önemli ayağı olan ihalenin onaylanmasından mutluluk duyuyoruz. Rabbim bu memleketin en büyük sıkıntısı olan altyapı sorununu gidermeyi bizlere nasip etsin" şeklinde konuştu.

TÜİK verilerine göre Muş'un nüfusunun 93 bin civarında olduğunu da hatırlatan Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediye sınırlarına eklenen ve yeni mahalle olarak belirlediğimiz Sütlüce Mahallesi'nin de 4 bin 600 civarındaki nüfusu ile birlikte ilimizin nüfusu yaklaşık 98 bin civarında oluyor. Bir kısmı köy sınırlarında olan Karşıyaka Mahallemizde de yapılacak bir düzenlemenin ardından merkez nüfusumuzun gelecek yıllarda 100 binin üzerinde olmasını bekliyoruz. Katı atıkların nakledilmesi ile ilgili gelecek hafta araçlarımızı teslim almayı umuyoruz. Geçtiğimiz hafta Devlet Malzeme Ofisi ile yaptığımız görüşme neticesinde sıkıştırma ve nakil araçlarımızı 10 gün içerisinde bize ulaştıracaklarını söylediler. Araçlarımızın gelmesi ile Bitlis Katı Atık Bertaraf Tesisi ile yaptığımız protokol çerçevesinde Muş'taki katı atıkları tesisimiz kurulana kadar oraya nakledeceğiz. Vahşi depolama sistemini tamamen ortadan kaldırarak halkımıza sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra İstasyon Caddesi'nin tamamen yenilenmesi için proje çalışmamıza başladık. Altyapı projemizin tamamlanması ile üst yapının da orta refüjü, ışıklandırmaları, büfeleri, kaldırımları ile modern bir görünüme kavuşturacağız. Bu önemli projelerimizi uygulamaya başlamak için dört gözle baharın gelmesini bekliyoruz. Halkımıza hizmetkarlık etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şubat ayı meclis toplantısında alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Başkan Feyat Asya'nın konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların istek ve şikâyetleri dinlenerek, meclise havale edilen evraklar görüşüldü.

(UU-MSA-Y)



01.02.2017 17:21:20 TSI

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