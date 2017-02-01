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Akdeniz Üniversitesi Senatosundan Manavgat'a Fakülte müjdesi



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal Başkanlığında toplanan MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert ve Manavgat MYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Sert'in de bulunduğu Akdeniz Üniversitesi senatosu Manavgat'ta Sosyal Bilimler Fakültesi açılmasını uygun gördü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat'ta Üniversite kurulması yolunda önemli bir adımın daha atıldığını belirterek "Manavgat Üniversitesi'nin kurulması hedefimiz için çok önemli olan bu adımın atılmasında, ilçemize destek veren başta Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Mustafa Ünal hocamız olmak üzere tüm senato üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(ak)



01.02.2017 17:31:07 TSI

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