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Gümüşhanespor ara transfer çalışmalarını tamamladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:26
Gümüşhanespor ara transfer çalışmalarını tamamladı
- Kulüp 6 yeni oyuncuyla anlaşırken, 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE (İHA) - Spor Toto 2.lig, B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor, ara transfer döneminde 6 sporcuyla anlaşırken, 5 sporcuyla da yollarını ayırdı.
Asbaşkan Mutlu Gürler, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupasında iddialı durumdaki Gümüşhanespor'un ara transfer döneminde teknik heyetin talebi doğrultusunda çalışmalarını tamamladığını söyledi.
Gürler, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan sol bek ve sol açık mevkiinde oynayan ve Gümüşhanespor'ta daha önce top koşturan Süleyman Çelikyurt, Hatay Payasspor'dan orta saha oyuncusu Ozan Hançer, Erciyesspor'dan kaleci Yusuf Balcıoğlu, Göztepespor'dan orta saha, forvet arkası mevkiindeki İsmail Köse, Samsunspor'dan santrafor Alperen Pak ve İstanbul Çeliktepespor'dan stoper Emre Radar'ın takıma dahil edildiğini, tüm resmi işlemlerinin tamamlandığını söyledi.
Yine teknik heyetin talebi doğrultusunda bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını ifade eden Gürler, Oğuz Çalışkan, Osman Torun, Muammer Erdoğdu, Çağlayan Alpsatan ve Hüseyin Ali Pala'nın başka takımlara transfer olduklarını kaydetti.
Gürler, yeni transferlerle birlikte disiplin ve istikrar ile ligde şampiyonluk yolunda en iddialı ekip olarak yollarına devam ettiklerini, kupada da iddialarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
(RE-ÖS-Y)

01.02.2017 17:31:12 TSI
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