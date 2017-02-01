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Bitlis'te tüm yollar kapatıldı



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valiliği kararıyla kentte ulaşımı sağlayan tüm karayolları aşırı tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; Bitlis-Baykan, Bitlis-Tatvan, Bitlis-Mutki, Bitlis-Hizan, Bitlis-Muş, Tatvan-Ahlat, Ahlat-Ovakışla-Bulanık, Ahlat-Malazgirt ve Adilcevaz-Malazgirt yol güzergahlarının aşırı tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmamasından dolayı kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları gerekmektedir" denildi.

(MSA-SÜ-Y)



01.02.2017 17:32:26 TSI

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