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Yeni dönem KOMEK kayıtlarına yoğun ilgi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:28
Yeni dönem KOMEK kayıtlarına yoğun ilgi
Yeni dönem KOMEK kayıtlarına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezilerine (ASEM) yeni dönem kayıtları yoğun ilgiyle başladı.
Bu dönem İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri ile ortak açılacak olan Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının kayıtlarına Konyalılar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, meslek edindirme alanında Türkiye'ye model olan KOMEK'in bu konuda önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezilerinde yeni dönem kayıtlarının 1 Şubat itibariyle başladığını belirten Başkan Akyürek, "Bugüne kadar 400 binden fazla hemşehrimizin istifade ettiği, sertifika aldığı meslek edindirme kurslarımız daha yaygın bir şekilde Konya'nın tüm ilçelerinde ve talep edilen tüm alanlarda ve meslek guruplarında yeni dönemde de faaliyette olacak. KOMEK bir mektep, büyük bir aile. Konya'ya önemli bir hizmette bulunuyor. 250'den fazla branşta, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışıldığı için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alma imkanı olduğundan istihdamda bir avantaj kabul ediliyor. Sanayide ara eleman ve kalifiye eleman ihtiyacında önemli bir boşluğu doldurmuş oluyor. Hemşehrilerimizi 1-12 Şubat tarihlerinde kayıt yaptırarak KOMEK imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Başvurular internetten
Büyükşehir Belediyesi'nin Konya merkez ve ilçelerde milli eğitim ile ortak açacağı yeni dönem kursları için başvurular 12 Şubat'a kadar www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresi üzerinden yapılacak.
Binlerce kişinin aynı anda başvuru yapmak istemesinden dolayı kayıt ekranına zaman zaman ulaşılamadığı, başvuru yapmak isteyenlerin yeniden denemeleri gerektiği belirtildi.
(BG-AH-Y)

01.02.2017 17:33:08 TSI
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