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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Yatan hastalarla bir araya geldiler

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:28
Yatan hastalarla bir araya geldiler
Yatan hastalarla bir araya geldiler

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Mithat Kırlak, Fatsa Devlet Hastanesini gezerek hastalarla bir araya geldiler.
Ziyarette Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu da hazır bulundu. Ordu'ya geldiklerinde kamu kurumlarını ziyaret ederek sorunları yerinde dinlediklerini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, "Hastanemiz bölgeye hitap eden bir hastane. Bu anlamda burada yatan hastalarla biraya geldik. Vatandaşlarımızla sorunlarını konuştuk ve hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sık sık fırsat buldukça buraya gelerek ziyaretlerimizi yapacağız. Sağlık alanında iyi hizmeti Fatsa'da devlet hastanemiz veriyor" dedi.
Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Mithat Kırlak ise Milletvekili Taşcı'ya teşekkür ederek, "Herhangi bir sıkıntımız olduğunda kendisine başvuruyoruz ve bu sorunlar çözülüyor. Hastanemiz sağlık hizmetini iyi şekilde veriyor" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

01.02.2017 17:33:29 TSI
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