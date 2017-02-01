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Başkan Çerçi'den CHP'li Özel'e sert tepki



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MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Manisa'daki iki belediyenin, belediye kaynaklarını kullanarak 'Evet' kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi açıklama yaptı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın açıklamasında Manisa'daki iki belediyeyle ilgili belediye kaynaklarını kullanarak 'Evet' kampanyası yürüttüğü şeklinde iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. CHP'li Özel'in bugüne kadar elle tutulur bir başarısı olmadığını söyleyen Başkan Çerçi, "Bu arkadaşımız 2009'da Manisa Belediye Başkan Adayı oldu, yüzde 13,9 oy aldı. 2014'te de Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayıydı ve yüzde 18,3 oy aldı. Kimse bunu konuşmuyor. CHP'nin oyu Manisa'da kaç? Genel seçimlerde yüzde 26-27 bandında. Bu oyu belediye başkan adaylıklarında düşürdü. Ey Özgür Özel! Ben o koltuklarda 9 sene görev yaptım ve bu süre zarfında kimseye sallamadım. Ona buna atıp tutmadım. İşimi yaptım. Sen 6 senedir meclistesin ve torpille kontenjandan geldin. Ben il başkan yardımcılığı yaptım, il başkanlığı yaptım. Sonra da partim beni sıralamaya koydu. İki dönem milletvekilliği yaptım. 2011 yılında da kendi irademle bıraktım. Parti büyüğümüz, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müsaade istedik ve kendi işlerimize baktık. Milletvekilliği yaptığım dönemde benim çabamla yapılmış o kadar çok hizmet var ki. Hizmet, hükümetimizin hizmetidir ama ben o projelerin hayata geçmesi için çok özel gayret sarf ettim. Bunu herkes bilir. Güneşli Barajı'ndan tutun Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, Soma Devlet Hastanesi'nden tutun Demirci Devlet Hastanesi'ne kadar. Her hafta sonu Ankara'da bir görevimiz yoksa Manisa'daydık. Böyle çalıştık. Hükümetimiz o kadar çok iş yaptı ki; biz de bu işlerde tuz olduk, baharat olduk" dedi.

CHP'li Özel'le ilgili bugüne kadar hiç bir açıklamada bulunmadığını hatırlatan Çerçi, "Altı senedir bu arkadaşımız milletvekili. Ben bugüne kadar Özgür Özel ile ilgili kamuoyuna hiçbir şey söylemedim. Durmadan konuşuyor ve boş konuşuyor. Eskilerin bir lafı vardır. İshal-i kelam. Kelam ishali olmuş. Durmadan konuşur ve kuru sıkı atar. Hep vaat, hep vaat. Hani icraat. Ey Özgür Özel; çıktın, partin seni büyükşehir adayı gösterdi. Bu çok onurlu bir iştir. Biz de buradan aday olduk. Çok da rahat bir seçim yaşadık. En yakın rakibime, Sayın Cengiz Ergün'ün de desteklediği bir aday olmasına rağmen yüzde 20 fark attık. Sen ne yaptın? Partinin oyunu on puan aşağıya düşürdün. Seçimden hemen sonra bu beyefendi Soma'ya gitmiş, 'Somalılar Tayyip Erdoğan'a büyük bir ders verdi' diye açıklamada bulunmuştu. Sanki zafer kazanmış komutan sanırsın. Somalılar, Soma Belediyesi'ni Tayyip Erdoğan'a hediye etti" dedi.

Özel'in, 'Eğer referandumda iki AK Partili Belediye kamu kaynaklarını kullanırsa, iki elim yakalarında olacak' şeklindeki açıklamasına yanıt veren Çerçi, "Bugün bizi gayrı meşru bir iş yapacakmışız gibi gösterdiği için Özgür Özel'i konuşuyoruz. Bizi töhmet altında bırakacak sözler sarf etti. Sen Manisa'da sıfır çekmişsin. Biz büyükşehiri kaybettik ama 11 ilçeyi aldık. Meclis'te çoğunluğu aldık. Sen ne yaptın. Partinin yüzde 27 oyu vardı. Bütün ilçelerde sıfır çektin. Sen kimsin de; bize gözüm üzerinizde gibi laflar ediyorsun. Denetçi misin sen? Ayrıca bu sözlerini Meclis'te anayasa değişikliğine evet diyen bir diğer partinin mensubu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e neden söylemiyorsun? Yani Cengiz bey bu işlere girmez, siz girersiniz mi diyorsun? Ben de şunu sorayım; İzmir'de bir sürü belediye var. Bornova, Kaşıyaka gibi belediyeleri de gözetle. Onlar ne yapacak? Onlar da hayır için çalışmayacak mı?" diye konuştu.

Referandum öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi ve referandumda hayır çıkması için çalışmaları yönünde talimat vermesini hatırlatarak sözlerine devam eden Başkan Çerçi, "Kaldı ki; CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Ocak tarihinde bir toplantısı oldu. Bu toplantıda belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, belediyelere referandumda çalışma görevi verdi. Sayın genel başkan bu görevi verirken de 'Gerekirse hizmeti bırakın, Hayır için çalışın' şeklinde açıklamada bulundu. Biz bunu basından öğrendik. Şimdi Milletvekili Özgür Özel'e soruyorum. Partinden neden bu kadar kopuksun? Kendi genel başkanının talimat verdiği görevin bizler tarafından yapılabilecek olmasını suçmuş gibi işleyip algı oluşturmaya çalışıyorsun. Bu algıyı da suçu başkasına atar gibi genel başkanının talimatından günler sonra yapıyorsun. Sayın Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalara ne diyecek çok merak ediyorum" dedi.

'Evet' kampanyası için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Çerçi, "Çok konuşarak, suç bastırmaya çalışıyor. Sıra dışı olaylarla uğraşıyor. Meclis'te kürsü işgal ediyor. Niye diye sorulduğunda da; 'Kürsüyü AKP'lilerden koruyorum' diyor. Bu yetkiyi sana kim verdi kardeşim? İşte senin hezimetin burada ortaya çıkıyor. 2001'den beri bir sürü seçim oldu. Hepsinde mağlup olmuşsun, hala konuşuyorsun. İnsanda utanma olur. Maalesef bazı partilerde çok ve boş konuşanlara bir meziyet sahibiymiş gibi bakılıyor. Eğer rakibin senin bileğini bükmüşse, kabulleneceksin. Bu yenilgileri unutturmaya çalıştın, yok saydın, ayarın kaçtı. Ondan sonra gündemde kalmak için hep sağa sola saldırdın. Sen bu toplum için, bu millet için ne ürettin? Eserin ne? Ne diyor Ziya Paşa; 'Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.' Bu çok tarihi bir laftır. Bak biz üç sene bile olmadı, onlarca eser ortaya çıkardık. Sen ne yaptın? Bol bol laf ürettin. Varsa bir rahatsızlığın hazım ilacı alacaksın. Özgür Özel'e tavsiyem; Bize çamur atmaya kalkmasın, kendi işine baksın. Benim bugüne kadar Özgür Özel ile hiçbir muhataplığım olmadı. Biz Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi olarak tabii ki dik duruşumuzu koruyacağız. Evet için de çalışacağız" dedi.

(AY-Y)



01.02.2017 17:45:32 TSI

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