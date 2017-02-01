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Van'da Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:40
Van'da Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı
Van'da Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle "İmalat Sanayi ve Çağrı Merkezleri Yatırımlarına Yönelik Cazibe Merkezleri ve 6. Bölge Teşvik Başvuru Süreci" bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Van TSO'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan DAKA Van Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sinan Sarıkaya, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek olan desteklerle ilgili bilgiler verdi. Cazibe Merkezleri Programının Başbakan Binali Yıldırım tarafından Doğu ve Güneydoğu Yatırım-Destek Hamlesi kapsamında 4 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır'da açıklandığını belirten Sarıkaya, "Burada üç aşamalı bir sunum gerçekleştireceğiz. Birincisi Cazibe Merkezleri Programları, ikincisi 6. Bölge Teşvik Destekleri, üçüncüsü ise başvuru formları hangileridir? Hangi belgeler isteniyor? Onları sizlerle paylaşacağız. Başvuru belgelerinizi Van Yatırım Destek Ofislerimize teslim edebilirsiniz veya direk elden Kalkınma Bankasının Ankara ya da İstanbul'daki şubelerine teslim edebilirsiniz" dedi.
6. bölge teşviklerinden faydalanan bir yatırımcının aynı zamanda Cazibe Merkezleri Programından da faydalanabileceğini ifade eden Sarıkaya, "Cazibe merkezlerinden faydalanabilen bir yatırımcı aynı şekilde 6. bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Bu nokta önemli. Biliyorsunuz Cazibe Merkezleri Programları 5 bölge, 8 merkez il olmak üzere toplam 23 ilde gerçekleşmektedir. Van ilimiz bu 8 merkez ilden bir tanesidir. Cazibe merkezlerinin ön çalışması 2016 Aralık ayında tamamlandı. Nihai çalışma ise 2017 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlandı. Cazibe merkezlerince bu 23 ilimizde istihdam, üretim ve ihracatı arttırmaktır. Cazibe Merkezleri Programı tamamen imalat sanayi yatırımlarını kapsıyor. Tarım ve hayvancılığı kapsamıyor" diye konuştu.
Yapılan sunumla devam eden toplantıya Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Biner ile çok sayıda yatırımcı ve iş adamı katıldı.
Toplantı, soru cevap bölümü ile tamamlandı.
(MD-MSA-Y)

01.02.2017 17:45:52 TSI
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