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Erkmen Belediyesi'nden eğitim yardımı devam ediyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:47
Erkmen Belediyesi'nden eğitim yardımı devam ediyor
Erkmen Belediyesi'nden eğitim yardımı devam ediyor

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Erkmen Belediyesi, 11 yıldan bu yana her yıl iki eğitim öğretim dönemi sonunda takdir veya teşekkür belgesi alan ve ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim yardımı vermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde beldede ikamet eden öğrencilerden 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1. döneminde ortaokul da okuyup teşekkür belgesi alanlara 140, takdir belgesi alanlara 175, lisede okuyan ve teşekkür belgesi alanlara 180, takdir belgesi alanlara 250 TL eğitim yardımı verildi. 11 yıl önce beldede 48 kişi olan başarılı öğrenci sayısının bu yıl 237'ye yükseldiği kaydedildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Erkmen Belediye Başkanı Başkan Memduh Kuş, bu ödüllerin çocukları teşvik ettiğini böylece de başarının yükseldiğini söyledi. Başkan Kuş "Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerimize de yardım yaptık. Bir dönemde sadece öğrencilerimizin kendilerine verdiğimiz eğitim yardımı 76 bin 420 TL'dir. Bununla birlikte okullarımıza yaptığımız yardımlar var. Düğün salonumuzla takas ederek Milli eğitime bedelsiz tahsis ettiğimiz arsaya yeni ortaokulumuz yapıldı. Tüm bunları toplayınca bu güne kadar okullarımıza ve öğrencilerimize yaptığımız yardımlar 2.5 milyon liraya yaklaştı. Bundan sonrada bu yardım ve katkıların artarak devam edecektir" diye konuştu.
(HK-GC-

01.02.2017 17:53:03 TSI
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