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Deprem Uzmanı Kaynak'tan Kaymakam Yazar'a ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:51
Deprem Uzmanı Kaynak'tan Kaymakam Yazar'a ziyaret
Deprem Uzmanı Kaynak'tan Kaymakam Yazar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Son günlerde Bandırma'yı saran 10 katil fay açıklamalarıyla gündem oluşturan Prof. Dr. Uğur Kaynak Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar'ı ziyaret etti.
Ziyarette 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, yönetim kurulu üyeleri Erdem Kılınçoğlu, Tolga Baykala ve Neşe Çetin'de hazır bulundular.
911 Arama Kurtarma Derneğinin çalışmaları konusunda İlçe Kaymakamı Günhan Yazar'a bilgiler veren dernek başkanı Mustafa Gürsoy " 2000 yılından sonra yapılan binalara bir disiplin getirildi. Bu binaların güvenli olduğu düşünülüyor. Ancak bu tarihten önce yapılmış olan binaların durumunu bilmiyoruz. Bandırma yüksek binaları ve dar sokakları yüzünden oldukça sıkıntılı. Olası bir depremde kullanılacak malzemeler konusunda da büyük eksiklikler olduğunu rahatça ifade edebilirim. Depremin ayak seslerinin duyulmaya başlandığı şu günlerde acilen malzeme eksiklerinin tamamlanması gerekiyor." dedi.
Bandırma 10 katil fay ile sarılmış durumda diyerek gündeme çıkan Prof. Dr. Uğur Kaynak, açıklamalara duyarsız kalmayan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar'a teşekkür ederek " Deprem öncesi alınacak önlemler çok önemlidir. Güvenli yapılar oluşturmak can kaybını minimuma indirecektir. Her şeyden önce yapı stok envanterinin mutlaka çıkarılması gerekiyor. Kentsel dönüşümleri de bu çalışmalarının sonrasında yapılması oldukça önemlidir. Bandırma için zemin etütleri yapılmalı ve zeminin ne kadar yapıyı taşıyabileceği hesaplanmalıdır. Bu çalışmalar sonucunda maksimum yıkım alanları tespit edilmelidir." dedi.
Afet planlamalarının illerde yapıldığını belirten Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar" Kriz masası oluşturulması afet planlamaları artık sadece illerde yapılıyor. Bizde Balıkesir planlamalarını uygulayacağız. Deprem sonrasında yerinde yapılan müdahalelerde başarılı olunduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan gelen ekipler çok daha başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Önümüzdeki ay yapılacak olan muhtarlar toplantısında deprem konusunu işleyeceğiz." Dedi.

01.02.2017 17:56:04 TSI
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