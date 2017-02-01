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Vali Aktaş köy ziyaretlerinde



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Yerinde incelemelerde bulunarak köylerin sorunlarını dinleyen Vali Mehmet Aktaş, Eskipazar Babalar Köyü, Kulat Köyü ve Köyceğiz Köyü Muhtarları ve köy halkıyla Köyceğiz Köy Konağında bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

İncelemelerine Bahar Su ve Soda Fabrikası ile devam eden Vali Aktaş, Şirket Müdürü Faruk Şahin'den üretim ve ürün yelpazeleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret ve inceleme gezisinde Vali Mehmet Aktaş'a, Eskipazar Kaymakam Vekili Samet Serin, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve Eskipazar İl Genel Meclis üyeleri eşlik etti.

(YE-YE-Y)



01.02.2017 18:00:41 TSI

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