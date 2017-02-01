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Manavgat Zabıtasından 4 bin 408 işyerine denetim



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 1 yıl içinde restoran, lokanta, fırın, market, kıraathane, otel, kasap, alışveriş merkezleri ve okul kantinleri, fırın bacaları gibi yerleri düzenli olarak denetledi. Ekipleri 2016 yılı içerisinde bin 24'ü gıda olmak üzere toplam 4 bin 408 işyerine denetim yaptı.

Halkın sağlığına büyük önem veren belediye zabıta ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 48 adet işyerini 9207 Sayılı iş yeri açma ve çalıştırma yönetmelik hükümlerine dayanarak ticari faaliyetten men etti. Yine aynı kanuna uygun olarak faaliyet gösteren 844 işyerine ise uygundur tutanağı düzenlendi. Denetimlerini titizlilikle gerçekleştiren ekipler, kasap ve market gibi gıda sektörü üzerine hizmet veren 3 işyerine, soğutma motorlarından rahatsızlık duyulduğu gerekçesiyle gürültü ölçüm raporu düzenledi.

Halktan gelen şikayetleri değerlendiren ekiplerk 1 işyerinde son kullanma tarihi geçmiş gıdaları imha etti. Ekipler, ayrıca internet cafe, kıraathane ve alkollü mekanlar gibi yerlere yaptığı denetimler sonucunda ise 25 işyerini Kaymakamlığın da oluruyla geçici süreyle mühürledi. Vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde hizmet alması için tüm zabıta ekiplerini 7-24 seferber ettiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Vatandaşlarımızın sağlığı için Zabıta ekiplerimizin yaptığı çalışmalar devam edecek" dedi.

(ak)



01.02.2017 18:01:17 TSI

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