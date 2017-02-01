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Gümüşhane Valisi Okay Memiş'ten 'FETÖ' açıklaması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:01
Gümüşhane Valisi Okay Memiş'ten 'FETÖ' açıklaması
Gümüşhane Valisi Okay Memiş'ten 'FETÖ' açıklaması
- Vali Memiş: "Başka yapılanmalara da fırsat vermeyeceğiz"

(Fotoğraflı)

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Bu temizliği yapacağız. Emniyet kendi içinde yapacak, jandarma kendi içinde yapacak. Hem darbecilerden temizleyeceğiz, hem FETÖ'cülerden temizleyeceğiz" dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Memiş, hain FETÖ yapılanmasının devletin bütün kadrolarına girdiğini belirterek, "Bu temizliği yapacağız. Emniyet kendi içinde yapacak, jandarma kendi içinde yapacak. Hem darbecilerden temizleyeceğiz, hem FETÖ'cülerden temizleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Ve bu ülkeyi meşru bir şekilde seçilen hükümetimiz yönetmektedir. Yüzde 52 oy almış Cumhurbaşkanımızın idaresinde yönetilmektedir. Bunun haricindeki her türlü teşebbüs illegaldir, yasa dışıdır, sistem dışıdır. Onun için biz bu mücadeleyi yapacağız ve yapıyoruz" dedi.

"Bu temizliği yaptıkça daha güçleniyoruz"
Her geçen gün soruşturmaların derinleştiğini, yeni bilgiler ve yeni iddiaları araştırdıklarını ifade eden Vali Memiş, bunun kolay bir süreç olmadığına vurgu yaparak, "Ama bu temizliği yaptıkça daha güçleniyoruz. Daha yerli bir emniyet teşkilatı, daha yerli bir ordu, daha milli bir ordu ve emniyetle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" diye konuştu.

"Başka yapılanmalara da fırsat vermeyeceğiz"
Özellikle Gümüşhane'de bu yapılanmayla mücadele ederken boşluk doğdu diye asla başka yapılanmalara da fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Vali Memiş, şöyle konuştu: "Herkes bizim birinci derecede vatandaşımızdır. Her personelimiz bize eşit mesafededir. Her vatandaşımız bize eşit mesafededir. Biz insanları siyasi meşrebine, dini inançlarına, mezheplerine, felsefi inançlarına göre ayıramayız. Biz devlet olarak herkesin devletiyiz ve herkese eşit mesafedeyiz."
(RE-ÖS-SO-Y)

01.02.2017 18:06:30 TSI
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