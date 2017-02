YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane Valisi Okay Memiş'ten 'FETÖ' açıklaması

Gümüşhane Valisi Okay Memiş'ten 'FETÖ' açıklaması

- Vali Memiş: "Başka yapılanmalara da fırsat vermeyeceğiz"



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Bu temizliği yapacağız. Emniyet kendi içinde yapacak, jandarma kendi içinde yapacak. Hem darbecilerden temizleyeceğiz, hem FETÖ'cülerden temizleyeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Memiş, hain FETÖ yapılanmasının devletin bütün kadrolarına girdiğini belirterek, "Bu temizliği yapacağız. Emniyet kendi içinde yapacak, jandarma kendi içinde yapacak. Hem darbecilerden temizleyeceğiz, hem FETÖ'cülerden temizleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Ve bu ülkeyi meşru bir şekilde seçilen hükümetimiz yönetmektedir. Yüzde 52 oy almış Cumhurbaşkanımızın idaresinde yönetilmektedir. Bunun haricindeki her türlü teşebbüs illegaldir, yasa dışıdır, sistem dışıdır. Onun için biz bu mücadeleyi yapacağız ve yapıyoruz" dedi.



"Bu temizliği yaptıkça daha güçleniyoruz"

Her geçen gün soruşturmaların derinleştiğini, yeni bilgiler ve yeni iddiaları araştırdıklarını ifade eden Vali Memiş, bunun kolay bir süreç olmadığına vurgu yaparak, "Ama bu temizliği yaptıkça daha güçleniyoruz. Daha yerli bir emniyet teşkilatı, daha yerli bir ordu, daha milli bir ordu ve emniyetle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" diye konuştu.



"Başka yapılanmalara da fırsat vermeyeceğiz"

Özellikle Gümüşhane'de bu yapılanmayla mücadele ederken boşluk doğdu diye asla başka yapılanmalara da fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Vali Memiş, şöyle konuştu: "Herkes bizim birinci derecede vatandaşımızdır. Her personelimiz bize eşit mesafededir. Her vatandaşımız bize eşit mesafededir. Biz insanları siyasi meşrebine, dini inançlarına, mezheplerine, felsefi inançlarına göre ayıramayız. Biz devlet olarak herkesin devletiyiz ve herkese eşit mesafedeyiz."

01.02.2017 18:06:30 TSI

