01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık çalışanlarına "Elektronik Form Eğitimi" verildi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:02
Sağlık çalışanlarına "Elektronik Form Eğitimi" verildi
Sağlık çalışanlarına "Elektronik Form Eğitimi" verildi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, kurum bünyesinde ve kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında görevli çalışanlara yönelik "Elektronik Form" eğitimi verildi.
Eğitimin Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Feyza Ertop tarafından verildiği kaydedildi. Çalışanlara elektronik formlar oluşturarak anket hazırlama, sanal ortamda uygulama ve sonuçların analiz edilmesi konuları hakkında uygulamalı olarak verilen eğitim verildiği belirtildi.
Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Murat Çağlayan, "Teknolojinin gelişmesiyle beraber sanal ortamda, sağlık alanında kullanabileceğimiz birçok kolaylık hizmetimize sunulmuştur. Bu hizmetler sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini görmemizi sağlayarak daha etkili, kaliteli ve verimli hizmet sunmamıza katkı sağlar. Düzenlenen anketlerle günümüz teknoloji çağında hem birçok hedef kitleye ulaşmış oluruz, hem de güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarımızı görmüş oluruz" diye konuştu.
(GC-

01.02.2017 18:07:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erkmen Belediyesi'nden eğitim yardımı devam ediyor
YEREL

ERKMEN BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİM YARDIMI DEVAM EDİYOR
Karakaya'dan, Başkan Kumartaşlı'ya ziyaret
YEREL

KARAKAYA'DAN, BAŞKAN KUMARTAŞLI'YA ZİYARET
İscehisar kaymakamından Kayseri gazisine ziyaret
YEREL

İSCEHİSAR KAYMAKAMINDAN KAYSERİ GAZİSİNE ZİYARET
AK gençlerden Başkan Diker'e ziyaret
YEREL

AK GENÇLERDEN BAŞKAN DİKER'E ZİYARET
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
İnsan Hakları Kurulu Ocak ayı toplantısı yapıldı
YEREL

İNSAN HAKLARI KURULU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI
Kadın ve genç girişimcilere kayıtdışı istihdamla mücadele anlatıldı
YEREL

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE ANLATILDI
Afyonkarahisar'ın nüfusu arttı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'IN NÜFUSU ARTTI
Afyonkarahisar'da sağlık hizmet ve yatırımları ele alındı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA SAĞLIK HİZMET VE YATIRIMLARI ELE ALINDI
AK Parti Milletvekili Ali Özkaya:
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZKAYA:
&quot;Ülkemi seviyorum yerli cep telefonu kullanıyorum&quot; kampanyası
YEREL

"ÜLKEMİ SEVİYORUM YERLİ CEP TELEFONU KULLANIYORUM" KAMPANYASI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI