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Büyükşehir'den muhtarlara bisiklet jesti



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu işbirliğiyle obeziteyle mücadele konusunda muhtarlara bisiklet dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu işbirliği ile toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat hizmet binası önünde düzenlenen törenle muhtarlara bisiklet dağıtıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Manavgat koordinatörü İbrahim Büküş, son yıllarda giderek artan obezite sorununa dikkat çekti. Obezitenin bir çok obezite hastalığının tetikleyecisi olduğuna vurgu yapan Büküş, "Bu problemin çözülmesinde en önemli adım spor olarak kabul edilmiştir. İş hayatının getirdiği yoğunluk ve stres maalesef insanları spordan uzaklaştırmıştır. Bu konuya dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak için Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu iş birliği ile mahallelerimizin temsilcileri konumunda olan muhtarlarımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Menderes Türel'in talimatı ile bisiklet dağıtımı yapılmaktadır. Bu proje ile toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amaçlanmaktadır'' dedi.

Konuşmanın ardından bisiklet dağıtım törenine geçildi. Bisikletlerini alan muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

(AK-SM-Y)



01.02.2017 18:12:43 TSI

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