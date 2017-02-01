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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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AGC'den Emniyet Müdürü Yıldız'a ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:21
AGC'den Emniyet Müdürü Yıldız'a ziyaret
AGC'den Emniyet Müdürü Yıldız'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kenan Yıldız'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, AGC Başkanı Alaaddin Aslan ve beraberindeki gazetecilere teşekkür etti.
(AG-MSA-Y)

01.02.2017 18:26:48 TSI
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