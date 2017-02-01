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Başkan Saka Muhtarlar ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, her ay düzenli olarak yapılan değerlendirme toplantısında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar toplantıda tek tek söz alarak mahallelerle ilgili talep ve sorunlarını dile getirdiler.

Edremit Belediyesi'nde her ay meclis toplantısından önce düzenlenen değerlendirme toplantısında Belediye Başkanı Kamil Saka mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen Şubat ayı toplantısında Başkan Saka yapılan çalışmaları anlatırken, muhtarlardan da bilgi aldı. Sorunlara anında müdahale konusunda ekiplerin titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Saka, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi. Hedeflerinin marka kent olduğunu vurgulayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Modern bir Edremit'i birlikte, beraberce inşa etmek için çalışıyoruz. Bu noktada her ay bizlerle bir araya gelerek sorunları masaya yatıran ve öneriler getiren muhtarlarımıza Edremit'in geleceğine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

(EME)



01.02.2017 18:28:08 TSI

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