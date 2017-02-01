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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Raylı sistem yeniden hizmet vermeye başladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:26
Raylı sistem yeniden hizmet vermeye başladı
Raylı sistem yeniden hizmet vermeye başladı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Buzlanma sonucu sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatılan raylı sistem hattı, Üniversite-Gar İstasyonları arasında yeniden hizmet vermeye başladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, raylı sistem hattının 17.30'dan itibaren Üniversite-Gar İstasyonları arasında hizmet vermeye başladığı bildirildi. Gar-Tekkeköy arası raylı sistem hattının hizmete açılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Samulaş'tan yapılan açıklamada, "Yaklaşık üç gün boyunca aralıksız yağan ve Samsun'da hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı ve tipi sonucu kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı. Yoğun kar yağışına rağmen Pazartesi gününden bu yana Samsun halkına güvenli ve konforlu toplu taşımacılık hizmeti veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. adeta ulaşımda seferberlik ilan ederek dün gece saatlerine kadar tramvay ve ekspres araçları ile hizmet vermeye devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde hava şartlarının ağırlaşması ve buzlanma nedeniyle raylı sistem hattı hizmet verememiştir. Günün ilk saatleriyle birlikte seferlerine 06.15'de başlayan Samsun'da Odokuz Mayıs Üniversitesi ile Tekkeköy ilçesi arasında hizmet veren raylı sistem hattı, sabah saatlerinde Samulaş A.Ş. teknik ekibi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yaptığı hat kontrolü sonucunda aşırı buzlanma olması sebebiyle hizmete başlayamamış, raylı sistemin hizmet verememesi sonucu vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Samulaş A.Ş. tarafından E1 Ekspres araçları gün boyu tam kapasite ile toplu ulaşım hizmeti vermiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş., Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Metroray firması teknik ekipleri tarafından sabah başlatılan ve aralıksız devam ettirilen çalışma ile raylı sistem hattı 17.30'dan itibaren Üniversite-Gar İstasyonları arasında hizmet vermeye başladı. Ayrıca ekipler Gar-Tekkeköy arası raylı sistem hattının da bir an önce hizmete açılması için özveri ile çalışmalarına aralıksız devam etmektedirler" denildi.
Hizmet veren ring ve ekspres hatlarında yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle aksamalar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca 'rinklerdeki son durum' hakkında bilgi verildi. Samulaş A.Ş. Operasyon Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 01 Şubat 2017 Salı saat 17.30 itibariyle ringlerdeki son durum ise şöyle: "R4 Baruthane ve Kalkanca ringi ortak sefer yapmaktadır. R5 Alaçam Caddesi Hizmet Cağaloğlu üzerinden hizmet vermektedir. R6-Balaç-Beypınar hattı sorunsuz hizmet vermektedir. R7-Kamalı hattı sorunsuz hizmet vermektedir. R8-Alanlı Ring Karagöl Mahallesi hariç hizmet vermektedir. R9 - Demirkent hattı sorunsuz hizmet vermektedir. R10-Pelitköy hattı saatte bir sefer ile hizmet vermektedir. R11-Görevli hattı sorunsuz hizmet vermektedir. R12-Taflan hattı saatte bir sefer ile hizmet vermektedir. R13 - Korupark Ringi AFAD' dan dönüş yapmaktadır. R21-Tekkeköy Ring aracı hizmet vermemektedir. R25 - Hasköy hattı sorunsuz hizmet vermektedir. E1 Ekspres hattı sorunsuz hizmet vermektedir."
(KA-SLH-Y)

01.02.2017 18:32:05 TSI
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