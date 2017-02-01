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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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MİTSO'dan Yeniköy Termik Santrali'ne ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 18:27
MİTSO'dan Yeniköy Termik Santrali'ne ziyaret
MİTSO'dan Yeniköy Termik Santrali'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetimi, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. yönetimini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Yeniköy Termik Santralinde kullanılan soğutma suyunun sıcak su olarak Milas'a iletilmesi de değerlendirilirken sistemden çıkan suyun Milas'a varana kadar 60 C'nin altına indiğinin hesaplandığı ve bu nedenle şehrin ısıtmasında kullanılamayacağı ifade edildi.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri Soner Çamlıbelen ve Hayati Çorbacı, Genel Sekreter Kazım Sarıoğlu Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. yönetimini ziyaret etti.
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş. Personel ve İdari İşler Direktörü Caner Varol, firmanın Mali İşler Direktörü Dr. Naile Üreten, Personel Müdürü Tayyar Koçak, Hukuk Baş Müşaviri İbrahim Şimşek, Personel ve İdari İşler Müdürü Cafer Varol ve Danışman Salih Önel ile görüşen MİTSO Yönetimi, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin ülke ve yöre ekonomisine katkılarından övgüyle söz etti.
Ziyaret sırasında Milas'taki hava kirliliğinden yakınan MİTSO yöneticilerin yönelttiği bir soru üzerine açıklama yapan firma yetkilileri Yeniköy Termik Santralinin soğutma sisteminde dolaştıktan sonra dışarı çıkan sıcak suyun Milas'a iletilerek şehrin ısıtmasında kullanılmasının mümkün olmadığını söylediler. Yapılan ölçümde sıcak suyun, Milas'a kadar olan mesafenin uzak olması nedeniyle yolda soğuyarak 60 derecenin altına indiğini anlatan firma yetkilileri bunun da Milas'taki konutların ısıtmasında yeterli olmayacağını söylediler. Yatağan Termik Santralinde yapılan ölçümlerde ise santralden çıkan sıcak suyun Yatağan'ın ısıtması için uygun ısıda iletilebileceğinin anlaşıldığını anlatan firma yetkilileri fakat o dönemde Yatağan'a doğalgaz gelmesi nedeniyle bu projenin uygulanmadığını anlattılar.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, 2 / 5 Martta Milas'ta 8. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu fuardan dört gün sonra ise Milas Yapı Fuarı açılacağını belirterek Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş. Yöneticilerini fuara davet etti ve Milas'taki bazı sosyal yardım amaçlı projelerde işbirliği yapmayı önerdi.
(ÇP-MB-Y)

01.02.2017 18:32:59 TSI
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