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Safranbolu'da girişimcilik eğitimi kursu



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü (İŞKUR) ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, girişimcilik eğitimi kursu açıldı.

İŞKUR ve Karabük Üniversitesi arasında imzalanan 'Uygulamalı Girişimcilik' protokolü kapsamında girişimcilik eğitimlerinin ikincisi Safranbolu TSO toplantı salonunda başladı.

İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, 2017 yılı için İŞKUR olarak il genelinde yaklaşık 400 kişiye bu eğitimleri vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Kursların ilkini Karabük TSO'nun destekleriyle açtıklarını ifade eden Güven, kursta 25 kişiye eğitim verileceğini belirterek, " Amacımız istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik kendi işini kurmak isteyen girişimci adayların girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak, iş fikirlerinin geliştirilmesi, üretim, yönetim ve finansal planların oluşturulması amacıyla eğitimler vereceklerini kaydetti.

Güven, 32 saat sürecek eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilerek kendi işlerinin patronu olmaları yönünde destek verileceğini ifade etti.

(YE-YE-Y)



01.02.2017 18:35:29 TSI

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