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Nazillispor kadrosunu güçlendirdi



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Sezon başından beri hücum bölgesinde istikrar sağlayamayan Nazilli Belediyespor, transferin son gününde forvet ve sol açık mevkilerine takviye yaptı.



Transferin kapanmasına saatler kala siyah inciler, Kayserispor'dan Furkan Yaman, Tekirdağspor'dan Abdülkadir Kaplan ve Tepecikspor'dan Gürhan Gürsoy'u kadrosuna kattı. Beşiktaş altyapısında yetişen ve son olarak Kayserispor'da forma giyen Furkan Yaman ve Tekirdağspor'da forma giyen Abdülkadir Kaplan forvet bölgesinde, bir zamanlar Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli oyuncu Gürhan Gürsoy sol açık bölgesinde oynuyor. Öte yandan siyah beyazlıların transferin bitmesine az bir süre kala bir oyuncu daha alabileceği öğrenildi.

(MB-S)



01.02.2017 18:41:11 TSI

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