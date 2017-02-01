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Pazarköy Mahallesi alt yapı çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pazarköy Mahallesinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Pazarköy mahallesi - Akyazı yolu boyunca uzanan kanalların, evlere ve ara sokaklara girişlerde kullanılmak üzere 800'lük büzler ile geçişler sağlanıyor. Pazarköy Beşevler mevkiinde evlerin önünde kanallardan geçiş için toplamda 15 metre uzunluğunda 800'lük büz döşenerek evlere geçiş sağlandı. Hat boyunca uzanan kanallara çalışmalar ilerlediğimiz günlerde yapılan program ile devam edecek.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; Akyazı'da alt yapının sorunsuz işlemesi için elimizden geleni yapacağız. Kanal temizlikleri ve büz döşemeleri ile yapılan çalışmalar sonucunda sel ve taşkınları önlememiş olduk. Hava şartlarının elverdiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz, dedi.

(RŞ-İÇ)



01.02.2017 18:53:15 TSI

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