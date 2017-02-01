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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Şehit polis için mevlit okutuldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:08
Şehit polis için mevlit okutuldu
Şehit polis için mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Sivaslı Özel Harekat polisi Ömer Güney için mevlit okutuldu.
Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken geçici görevle gittiği 31 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen ve memleketi Sivas'a defnedilen Özel Harekat polis memuru 24 yaşındaki Ömer Güney için şehadetinin birinci yılında Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehidin ailesi tarafından Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, şehit polis Ömer Güney'in babası Sami Güney, meslektaşları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.
(UY-Y)

01.02.2017 19:13:41 TSI
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