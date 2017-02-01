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CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığından haftalık olağan basın toplantısı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Kemal Demirkırkan, yeni anayasaya ilişkin, "Türkiye'nin işsizlik ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşaması gibi birçok yaşamsal sorunu varken, bir rejim değişikliği inadına kilitlenmiş durumdayız" dedi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından her hafta gerçekleştirilen basın toplantılarına bu hafta da devam edildi. Toplantıda konuşan İl başkanı Demirkırkan, yeni anayasa üzerinden iktidara yüklendi. Türkiye'nin anayasa ve devamında gelecek olan referandumdan daha önemli sorunları olduğunu kaydeden Demirkırkan, "Bir süreden beri Türkiye'nin demokratik anayasal rejimine karşı ciddi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bunca yaşamsal sorunu varken, 6,5 milyon kişi işsizken, asgari ücret açlık sınırının altında. 104 liralık zam henüz bu senenin ilk ayında zamlarla ve dolardaki kur kaybıyla erimişken, Türk lirası yüzde 30 civarında değer kaybetmişken Türkiye'nin gündemi bunlardan çok uzakta. Ülkenin geleceği bir rejim değişikliği inadına kilitlenmiş durumda. Milletin egemenliğini bir kişiye teslim eden 'başkanlık sistemi'nin nesini savunuyorsunuz anlamakta güçlük çekiyorum. Bugün görüyoruz ki Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi'ne göre dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinin 9'u parlamenter sistemle yönetiliyor. Dünyanın en az gelişmiş 10 ülkesinin 6'sı başkanlık, 4'ü yarı başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Şeffaflık endeksinde ilk 15 ülkenin 1'i başkanlık sistemi ile yönetilirken, son 15'lerde hiç parlamenter ülke yok. Hal böyleyken Türk tipi başkanlık sistemi diye bir şey çıkardınız ve savunamıyorsunuz" diye konuştu.

(GC-Y)



01.02.2017 19:31:41 TSI

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