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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Yurdun çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 23:59
Yurdun çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yurdun çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan özel bir öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ağırnas Mahallesi'nde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Öte yandan binanın boş olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(TB-Y

01.02.2017 23:59:45 TSI
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