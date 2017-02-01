Yurdun çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan özel bir öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ağırnas Mahallesi'nde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Öte yandan binanın boş olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(TB-Y
01.02.2017 23:59:45 TSI
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