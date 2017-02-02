02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Palandöken'de kızak keyfi

02 Şubat 2017 Perşembe, 07:44
Palandöken'de kızak keyfi
Palandöken'de kızak keyfi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, yeni oluşturulan pistte gönüllerince eğlenerek kızak keyfi yaşadı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Konaklı'da bugünler de yoğunluk yaşanıyor. Birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 110 santimetre olarak ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak severler, güneşin ve karın tadını çıkardı. Kızaklarla yediden yetmişe kıyasıya yarışan tatilciler düşe kalka kızak kaydı.
Kayak ve kızak yapan turistler doyasıya eğlendiklerini belirterek, "Erzurum'da hava çok güzel. Güneşin etkisiyle karın kalitesi birleşince doyumsuz bir tat oluyor. Pistler hem acemi hem de profesyonel kayakçılar için ayrılmış durumda. Herkesi Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan "Kardan Adam" program yapımcısı ve sunucusu, Salih Yalçın, Erzurum, Palandöken Kayak Merkezinde yine bir birinden güzel ve ilginç bir programa daha imza attı.
(AA-AA-Y)

02.02.2017 07:50:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sancılanan hamile kadını makam aracıyla hastaneye götürdü
YEREL

SANCILANAN HAMİLE KADINI MAKAM ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Ersun Yanal'a BB Erzurumspor forması
YEREL

ERSUN YANAL'A BB ERZURUMSPOR FORMASI
Cazibe Merkezleri Programı
YEREL

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

Şehit Babası Sürücü: &quot;Çocuğum şehit oldu ama vatana feda olsun ki bu kadar mağdura engelliye sahip çıkan kurumlar var&quot;
YEREL

ŞEHİT BABASI SÜRÜCÜ: "ÇOCUĞUM ŞEHİT OLDU AMA VATANA FEDA OLSUN Kİ BU KADAR MAĞDURA ENGELLİYE SAHİP ÇIKAN KURUMLAR VAR"
Hereke Halısı ve Bardız Kilimi Avrupa Pazarında
YEREL

HEREKE HALISI VE BARDIZ KİLİMİ AVRUPA PAZARINDA
Korgeneral Yaşar'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

KORGENERAL YAŞAR'DAN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Aydemir'den EYOF 2017 daveti
YEREL

AYDEMİR'DEN EYOF 2017 DAVETİ
Büyükşehir'den ulaşım uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ULAŞIM UYARISI
Milletvekili Ilıcalı'nın 'Halk Günü' davetine yoğun ilgi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ILICALI'NIN 'HALK GÜNÜ' DAVETİNE YOĞUN İLGİ
Şehirder'de Eğilmez dönemi
YEREL

ŞEHİRDER'DE EĞİLMEZ DÖNEMİ
Adalet Akademisi Başkanı'ndan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
YEREL

ADALET AKADEMİSİ BAŞKANI'NDAN REKTÖR ÇOMAKLI'YA ZİYARET
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Yaşar'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

JANDARMA GENEL KOMUTAN YARDIMCISI KORGENERAL YAŞAR'DAN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Atatürk Üniversitesi, EMITT Fuarı'nda Yer Alan Üç Üniversiteden Biri Oldu
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EMITT FUARI'NDA YER ALAN ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU
Erzurum'dan Halep'e 40 tır yardım
YEREL

ERZURUM'DAN HALEP'E 40 TIR YARDIM
Kiremitci, karla mücadele bilançosunu açıkladı
YEREL

KİREMİTCİ, KARLA MÜCADELE BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
FETÖ'nün yurdunu ahır yapmak için istedi
YEREL

FETÖ'NÜN YURDUNU AHIR YAPMAK İÇİN İSTEDİ
DAP İdaresi'nden bölge hayvancılığına &quot;Havza Bazlı Master Plan&quot;
YEREL

DAP İDARESİ'NDEN BÖLGE HAYVANCILIĞINA "HAVZA BAZLI MASTER PLAN"
ESTP'dan Halep'e yardım kampanyası
YEREL

ESTP'DAN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI
Dişlerimiz neden sararır
YEREL

DİŞLERİMİZ NEDEN SARARIR
GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'NİN ADLİYE YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
&quot;Kış kenti&quot;nden 280 bin ton kar taşındı
YEREL

"KIŞ KENTİ"NDEN 280 BİN TON KAR TAŞINDI
Anne sütünüz nasıl artar
YEREL

ANNE SÜTÜNÜZ NASIL ARTAR