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Palandöken'de kızak keyfi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, yeni oluşturulan pistte gönüllerince eğlenerek kızak keyfi yaşadı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Konaklı'da bugünler de yoğunluk yaşanıyor. Birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 110 santimetre olarak ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak severler, güneşin ve karın tadını çıkardı. Kızaklarla yediden yetmişe kıyasıya yarışan tatilciler düşe kalka kızak kaydı.

Kayak ve kızak yapan turistler doyasıya eğlendiklerini belirterek, "Erzurum'da hava çok güzel. Güneşin etkisiyle karın kalitesi birleşince doyumsuz bir tat oluyor. Pistler hem acemi hem de profesyonel kayakçılar için ayrılmış durumda. Herkesi Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan "Kardan Adam" program yapımcısı ve sunucusu, Salih Yalçın, Erzurum, Palandöken Kayak Merkezinde yine bir birinden güzel ve ilginç bir programa daha imza attı.

(AA-AA-Y)



02.02.2017 07:50:12 TSI

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