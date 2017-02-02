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Polis eşleri yemekte bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile polis eşleriyle bir araya geldi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper tarafından ilçede görev yapan polis memurlarının eşleri ile dayanışma ve kaynaşma yemeğinde buluştu.

Kezban Alper polis eşleri ile sohbet ederek, polis olmanın zor olduğunu ancak polis eşi olmanın daha zor olduğunu vurguladı.

Polis eşlerinin bayramları ve özel günleri yalnız geçirmesini öğrenen yalnızlıkla arkadaş olmayı öğrenen hanımlar olduğunu dile getiren Alper "Bizler sıla özlemiyle yanan anne ve baba hasretini yüreklerinde taşıyan evlatlarız. Ama aynı zamanda bizler vatan sağ olsun diyerek büyük bir gururla ve dimdik ayakta duranlarız. Bugün burada toplanmamızın nedeni ise birbirimize destek olmak birbirimize kenetlenmek ve destek olmak her türlü zorluğa karşı durabilmek birlik ve beraberliğimizin ortaya çıkardığı dayanışma ile en zor işlerin üstesinden bile polis eşleri olarak gelebilmek için bir araya geldik" dedi.

(KA-AHM)



02.02.2017 08:41:17 TSI

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