02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerinde elektrik kesintisi

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:44
Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Şubat Cumartesi günü, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14162 ve 14180 sokaklar ile Akkapı Mahallesi 12260 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi 37004, 37010, 37011, 37006 ve 37009 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi 37002 ve 37003 sokaklar, Yeşilyuva Mahallesi Meydan Caddesi 36058 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Karayusuflu Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi Kuzören, Kavak, Savruk ve Alifakılar Sokaklar, Köseli Mahallesi, Kıbrıslar Mahallesi Muratlı, Boemaklar, Küçükarap, Kocabağ, Beşçınar ve Mekez sokaklar, Kemerköy Mahallesi, Karanebili Mahallesi Değirmendere, Varalıuşağı ve Yazyurdu sokaklar, Karahamzalı Mahallesi Bekirler, Toramanlı, Belen Ören, Avluklu Uşağı, Tozlu Yurt ve Topallar sokaklar, Karabucak Mahallesi Çukurören, Karahamzalı, Tatarlı ve Merkez sokaklar, Kabaktepe Mahallesi Karaçalılık Sokak, Hacımirzalı Mahallesi, Gedikli Mahallesi Yağlıdam ve Tapurlu sokaklar, Ferhatlı Mahallesi Merkez, Ferhattepesi ve Ağcaören sokaklar, Eskimantaş Mahallesi Ahmetkalar, Selam Uşağı, Yunuslu, Sarılar ve Çaparlar sokaklar, Düzağaç Mahallesi Dağılcak, Belan, Karamusalı, Dere ve Ötekiköy sokaklar, Durmuşlu Mahallesi, Duraluşağı Mahallesi, Dağlıca Mahallesi Güzel, Merkez, Suluhan ve Bacaklı sokaklar, Çürüklü Mahallesi Batmanlı, Karaerikli, Nebiler ve Celiluşağı sokaklar, Çulluuşağı Mahallesi Kösürerik, Elmalı, Dışbudak, Pınargözü ve Garaj sokaklar, Çelenuşağı Mahallesi Merkez, Avluk ve Bektaş sokaklar, Çamlarca Mahallesi Toyman, Hatce Ömerli, Selamlı, Kılbaş, Gökçe Uşağı ve Kirikler sokaklar, Çamdere Mahallesi Horzum Yaylası, Akıntı, Okçular, Damyeri ve Menteşe sokaklar, Boztahta Mahallesi Çürücek, Değirmencik, Sağmenler, Bayatlı, Karalar, Aşçılar, Memililer, Demirciler, Karalar 2 ve Belenören sokaklar, Bağözü Mahallesi Merkez ve Kayauşağı sokaklar, Andıl Mahallesi Merkez ve Doğu sokaklar, Akçalıuşağı Mahallesi Kargapazarı, Göller Yeni Kuyu, Göller Sarınçkuyu, Göller Çatal Göl, Ağca Tümbül, Göller Gocagöl, Nurağalar, Almadere, Göller Tahtalı Mezar, Kıyobası, Köy, Eseler ve Güçlüboğaz sokaklar, Tokmanaklı Mahallesi Güneygeçe, Tıkırlı, Yunuslu, Merkez ve Beyler sokaklar, Kısacıklı Mahallesi Hüsametli Sokak, Akkaya Mahallesi Merkez Sokak, Kahveli Mahallesi, Yanalerik Mahallesi Bamballı, Arapuşağı ve Köy Yeri sokaklar, Velicanlı Mahallesi Merkez ve Kuşderesi sokaklar, Turgutlu Mahallesi Pürenlik, Taşlıgedik, Tepe ve Çayüstü sokaklar, Şerifli Mahallesi Karaköseler, Derebaşı ve Merkez sokaklar, Özbaşı Mahallesi Merkez, Ustalar, Gazelli, Karakise ve Solaklı sokaklar, Örendere Mahallesi Kıcılı Yaylası, Değirmen Uşağı, Soğucak ve Sazak sokaklar, Oruçlu Mahallesi Daşkesi, İşletme ve Akasya sokaklar, Minnetli Mahallesi Ganiciler ve Merkez sokaklar, Mahyalar Mahallesi Petenler, Merkez ve Boyalı sokaklar, Kuyubeli Mahallesi Çamlar, İboğlu, Merkez ve Beyler sokaklar, Kuytucak Mahallesi Karapınar, Tutluseki, Danacı, Değirmendere, Merkez ve Alınköy sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

02.02.2017 08:49:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adana Demirspor'dan &quot;transfer tahtası&quot; teşekkürü
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DAN "TRANSFER TAHTASI" TEŞEKKÜRÜ
Adana'da bazı yerlerde etkinlikler yasaklandı
YEREL

ADANA'DA BAZI YERLERDE ETKİNLİKLER YASAKLANDI
FETÖ mensubu öğretmenler hakkında hapis istemi
YEREL

FETÖ MENSUBU ÖĞRETMENLER HAKKINDA HAPİS İSTEMİ
Vali Demirtaş, polis uygulama noktalarını denetledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, POLİS UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ
Vali Demirtaş, Ceyhan'da muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, CEYHAN'DA MUHTARLAR VE STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Adana'ya bir diş merkezi daha
YEREL

ADANA'YA BİR DİŞ MERKEZİ DAHA
Türkiye'nin yüzde 2.76'sı Adana'da yaşıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 2.76'SI ADANA'DA YAŞIYOR
Dr. Ahmet Bozan, ASKF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
YEREL

DR. AHMET BOZAN, ASKF BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞINI AÇIKLADI
ATO'dan Halep'e gıda ve giyecek yardımı
YEREL

ATO'DAN HALEP'E GIDA VE GİYECEK YARDIMI
Başkan Sözlü stadyum inşaatını gezdi
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ STADYUM İNŞAATINI GEZDİ
Bu proje Kozan'a hem kavşak, hem meydan kazandıracak
YEREL

BU PROJE KOZAN'A HEM KAVŞAK, HEM MEYDAN KAZANDIRACAK
Adana KOSGEB KOBİ'lere geçen yıl 13 milyon lira destek verdi
YEREL

ADANA KOSGEB KOBİ'LERE GEÇEN YIL 13 MİLYON LİRA DESTEK VERDİ
İncirlik'te kameraya yansıyan cuntacılar darbenin başarısı için çalışmış
YEREL

İNCİRLİK'TE KAMERAYA YANSIYAN CUNTACILAR DARBENİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMIŞ
Adana'da damızlık düve üretim merkezi kurulacak
YEREL

ADANA'DA DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZİ KURULACAK

Başkan Çetin'den sporculara malzeme yardımı
YEREL

BAŞKAN ÇETİN'DEN SPORCULARA MALZEME YARDIMI
Adana'da kar şenliği
YEREL

ADANA'DA KAR ŞENLİĞİ
Borç yapılandırması bozulana yeni fırsat
YEREL

BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANA YENİ FIRSAT
Vali Demirtaş, Karaisalılar ile bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KARAİSALILAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Vali Demirtaş'tan Karaisalı Kaymakamlığı'na ziyaret
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'TAN KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI'NA ZİYARET
Yüreğir Ziraat Odası, komşu oda başkanlarını ağırladı
YEREL

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI, KOMŞU ODA BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Türkmenistan'da at yetiştirme sanatı konferansı
YEREL

TÜRKMENİSTAN'DA AT YETİŞTİRME SANATI KONFERANSI
Adana'da geçen yıl çıkan yangınlarda 146 hektar orman zarar gördü
YEREL

ADANA'DA GEÇEN YIL ÇIKAN YANGINLARDA 146 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ
Polise havai fişekle saldıran sanığa hapis
YEREL

POLİSE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRAN SANIĞA HAPİS
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ