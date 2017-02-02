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Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Şubat Cumartesi günü, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14162 ve 14180 sokaklar ile Akkapı Mahallesi 12260 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi 37004, 37010, 37011, 37006 ve 37009 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi 37002 ve 37003 sokaklar, Yeşilyuva Mahallesi Meydan Caddesi 36058 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Karayusuflu Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi Kuzören, Kavak, Savruk ve Alifakılar Sokaklar, Köseli Mahallesi, Kıbrıslar Mahallesi Muratlı, Boemaklar, Küçükarap, Kocabağ, Beşçınar ve Mekez sokaklar, Kemerköy Mahallesi, Karanebili Mahallesi Değirmendere, Varalıuşağı ve Yazyurdu sokaklar, Karahamzalı Mahallesi Bekirler, Toramanlı, Belen Ören, Avluklu Uşağı, Tozlu Yurt ve Topallar sokaklar, Karabucak Mahallesi Çukurören, Karahamzalı, Tatarlı ve Merkez sokaklar, Kabaktepe Mahallesi Karaçalılık Sokak, Hacımirzalı Mahallesi, Gedikli Mahallesi Yağlıdam ve Tapurlu sokaklar, Ferhatlı Mahallesi Merkez, Ferhattepesi ve Ağcaören sokaklar, Eskimantaş Mahallesi Ahmetkalar, Selam Uşağı, Yunuslu, Sarılar ve Çaparlar sokaklar, Düzağaç Mahallesi Dağılcak, Belan, Karamusalı, Dere ve Ötekiköy sokaklar, Durmuşlu Mahallesi, Duraluşağı Mahallesi, Dağlıca Mahallesi Güzel, Merkez, Suluhan ve Bacaklı sokaklar, Çürüklü Mahallesi Batmanlı, Karaerikli, Nebiler ve Celiluşağı sokaklar, Çulluuşağı Mahallesi Kösürerik, Elmalı, Dışbudak, Pınargözü ve Garaj sokaklar, Çelenuşağı Mahallesi Merkez, Avluk ve Bektaş sokaklar, Çamlarca Mahallesi Toyman, Hatce Ömerli, Selamlı, Kılbaş, Gökçe Uşağı ve Kirikler sokaklar, Çamdere Mahallesi Horzum Yaylası, Akıntı, Okçular, Damyeri ve Menteşe sokaklar, Boztahta Mahallesi Çürücek, Değirmencik, Sağmenler, Bayatlı, Karalar, Aşçılar, Memililer, Demirciler, Karalar 2 ve Belenören sokaklar, Bağözü Mahallesi Merkez ve Kayauşağı sokaklar, Andıl Mahallesi Merkez ve Doğu sokaklar, Akçalıuşağı Mahallesi Kargapazarı, Göller Yeni Kuyu, Göller Sarınçkuyu, Göller Çatal Göl, Ağca Tümbül, Göller Gocagöl, Nurağalar, Almadere, Göller Tahtalı Mezar, Kıyobası, Köy, Eseler ve Güçlüboğaz sokaklar, Tokmanaklı Mahallesi Güneygeçe, Tıkırlı, Yunuslu, Merkez ve Beyler sokaklar, Kısacıklı Mahallesi Hüsametli Sokak, Akkaya Mahallesi Merkez Sokak, Kahveli Mahallesi, Yanalerik Mahallesi Bamballı, Arapuşağı ve Köy Yeri sokaklar, Velicanlı Mahallesi Merkez ve Kuşderesi sokaklar, Turgutlu Mahallesi Pürenlik, Taşlıgedik, Tepe ve Çayüstü sokaklar, Şerifli Mahallesi Karaköseler, Derebaşı ve Merkez sokaklar, Özbaşı Mahallesi Merkez, Ustalar, Gazelli, Karakise ve Solaklı sokaklar, Örendere Mahallesi Kıcılı Yaylası, Değirmen Uşağı, Soğucak ve Sazak sokaklar, Oruçlu Mahallesi Daşkesi, İşletme ve Akasya sokaklar, Minnetli Mahallesi Ganiciler ve Merkez sokaklar, Mahyalar Mahallesi Petenler, Merkez ve Boyalı sokaklar, Kuyubeli Mahallesi Çamlar, İboğlu, Merkez ve Beyler sokaklar, Kuytucak Mahallesi Karapınar, Tutluseki, Danacı, Değirmendere, Merkez ve Alınköy sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

(ELF-Y)



02.02.2017 08:49:31 TSI

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