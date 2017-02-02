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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de arama kararı olan 23 kişi yakalandı

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:46
Nevşehir'de arama kararı olan 23 kişi yakalandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde çeşitli suçlardan dolayı aranan 23 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İl merkezi ve ilçelerde 107 Personel ve 35 ekiple "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik " yapılan eş zamanlı operasyonda 23 aranan şahıs yakaladı. Polis ekipleri tarafından konut dokunulmazlığının ihlali, nitelikli cinsel saldırı ve silahla yağma suçundan 12 yıl hapsi kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, zorla ırza geçme, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun ve basit yaralama suçlarından 24 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S., basit yaralama suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., borçlunun ödeme şartının ihlali suçlarından aranan D.E., A.Ö., İ.A., M.Y., M.Ü., M.D., T.B., Y.V., İ.T., silahı terör örgütüne üye olma suçundan aranan S.S., yazılı veya görüntülü ileti il hakaret suçundan aranan B.Ü., nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan Y.D., İ.Y., L.Y., hırsızlık suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan Y.K., borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., M.K., hırsızlık suçundan aranan A.Y., basit yaralama suçundan aranan C.T. ve mal beyanında bulunmamak suçundan aranan M.M isimli şahıslar olmak üzere 23 kişi yakalandı.
(COŞ-AÖ-Y)

02.02.2017 08:51:59 TSI
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