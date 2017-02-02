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Erdem: "Nazilli il olursa işimize gelir"



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı ile birlikte yapımı yeni tamamlanan Nazilli Ticaret Odası hizmet binasına giden AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Oda Başkanı Nuri Arslan'ı makamında ziyaret etti.

İkili diyalogların yaşandığı ziyarette, ilçenin İl olma durumu sorusu karşısında temkinli cevaplar veren Milletvekili Erdem, "Nazilli'nin il olması işimize gelir" dedi.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve Ak Parti İlçe Teşkilatı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'e referandum süreci ve Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Yapımı yeni tamamlanan yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Referandum sürecini değerlendiren Mehmet Erdem, ilerleyen dönemlerde hedefledikleri seçim sisteminin dar bölgeli olacağını kaydetti. Dar bölgeli seçim görüşünün şahsi fikri olduğunun altını çizen Erdem, gelecekte vatandaşın demokrasi standartlarının yükselmesi için gerektiğinde bu adımların atılması gerektiğini ifade etti. Nuri Arslan ise konuşmasında Aydın-Denizli otobanının inşa süreciyle ilgili Milletvekili Erdem'den bilgi aldı. Sanayi Kooperatifi'nin projesi olan özel Endüstri Meslek Lisesi arazi tahsisi, Aydın-Denizli Otobanının Nazilli bağlantıları, Ticaret Odasının 300 dönümlük arazide planladığı uzun yaşam köyü projelerini Milletvekili Erdem'e anlatan Nuri Arslan, heyetten olumlu yanıtlar aldı.



NAZİLLİ'NİN İL OLMASI İŞİMİZE GELİR!



İkili diyalogların yaşandığı ziyarette, yaşanan sıkıntıların Nazilli'nin İl olma durumunda çözülebileceği önerisini de değerlendiren Milletvekili Erdem, uzun yıllardır tartışılan il olma konusuna destek vereceklerini söyledi. "Nazilli'nin il olması işimize gelir" diyen Erdem, "Nazilli'nin il olması, her açıdan işimize gelir. Çünkü, Nazilli'nin il olmasına destek olan siyasi hareket, Nazilli bölgesinden büyük destek alır. Siyasi kanattan baktığımız zamanda böyle bir şey yapılmış olsa, biz de destek almış oluruz. Tabi Türkiye'de İskenderun, Polatlı, Bandırma gibi il olmayı bekleyen ilçeler var. Nazilli hak ediyorsa, onlar da o kadar hak ediyor." şeklinde konuştu.

(VK-MB-Y)



02.02.2017 08:54:36 TSI

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