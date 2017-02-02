02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdem: "Nazilli il olursa işimize gelir"

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:49
Erdem: "Nazilli il olursa işimize gelir"
Erdem: "Nazilli il olursa işimize gelir"

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı ile birlikte yapımı yeni tamamlanan Nazilli Ticaret Odası hizmet binasına giden AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Oda Başkanı Nuri Arslan'ı makamında ziyaret etti.
İkili diyalogların yaşandığı ziyarette, ilçenin İl olma durumu sorusu karşısında temkinli cevaplar veren Milletvekili Erdem, "Nazilli'nin il olması işimize gelir" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve Ak Parti İlçe Teşkilatı, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'e referandum süreci ve Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Yapımı yeni tamamlanan yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Referandum sürecini değerlendiren Mehmet Erdem, ilerleyen dönemlerde hedefledikleri seçim sisteminin dar bölgeli olacağını kaydetti. Dar bölgeli seçim görüşünün şahsi fikri olduğunun altını çizen Erdem, gelecekte vatandaşın demokrasi standartlarının yükselmesi için gerektiğinde bu adımların atılması gerektiğini ifade etti. Nuri Arslan ise konuşmasında Aydın-Denizli otobanının inşa süreciyle ilgili Milletvekili Erdem'den bilgi aldı. Sanayi Kooperatifi'nin projesi olan özel Endüstri Meslek Lisesi arazi tahsisi, Aydın-Denizli Otobanının Nazilli bağlantıları, Ticaret Odasının 300 dönümlük arazide planladığı uzun yaşam köyü projelerini Milletvekili Erdem'e anlatan Nuri Arslan, heyetten olumlu yanıtlar aldı.

NAZİLLİ'NİN İL OLMASI İŞİMİZE GELİR!

İkili diyalogların yaşandığı ziyarette, yaşanan sıkıntıların Nazilli'nin İl olma durumunda çözülebileceği önerisini de değerlendiren Milletvekili Erdem, uzun yıllardır tartışılan il olma konusuna destek vereceklerini söyledi. "Nazilli'nin il olması işimize gelir" diyen Erdem, "Nazilli'nin il olması, her açıdan işimize gelir. Çünkü, Nazilli'nin il olmasına destek olan siyasi hareket, Nazilli bölgesinden büyük destek alır. Siyasi kanattan baktığımız zamanda böyle bir şey yapılmış olsa, biz de destek almış oluruz. Tabi Türkiye'de İskenderun, Polatlı, Bandırma gibi il olmayı bekleyen ilçeler var. Nazilli hak ediyorsa, onlar da o kadar hak ediyor." şeklinde konuştu.
(VK-MB-Y)

02.02.2017 08:54:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Baş Boyun Konseyi üçüncü yılını doldurdu
YEREL

BAŞ BOYUN KONSEYİ ÜÇÜNCÜ YILINI DOLDURDU
Söke'de uyuşturucu ve hırsızlıktan aranan 5 kişi yakalandı
YEREL

SÖKE'DE UYUŞTURUCU VE HIRSIZLIKTAN ARANAN 5 KİŞİ YAKALANDI
AYTO Başkanı Ülken, Sicil Affı Yapılandırmada Süre'nin Uzatılmasını Değerlendirdi
YEREL

AYTO BAŞKANI ÜLKEN, SİCİL AFFI YAPILANDIRMADA SÜRE'NİN UZATILMASINI DEĞERLENDİRDİ
Aydınlı gençler &quot;Sen de gönül ver&quot; sloganıyla bir araya geliyor
YEREL

AYDINLI GENÇLER "SEN DE GÖNÜL VER" SLOGANIYLA BİR ARAYA GELİYOR
Aydın'da zeytinlik alanda ceset bulunması
YEREL

AYDIN'DA ZEYTİNLİK ALANDA CESET BULUNMASI

Vahşice öldürülen gencin kimliği tespit edildi
YEREL

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN GENCİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Aydın'da asayiş operasyonları
YEREL

AYDIN'DA ASAYİŞ OPERASYONLARI
Nazillispor kadrosunu güçlendirdi
YEREL

NAZİLLİSPOR KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ
Nazilli polisi 5 zanlıyı daha yakaladı
YEREL

NAZİLLİ POLİSİ 5 ZANLIYI DAHA YAKALADI
Aydın’da zeytinlik alanda erkek cesedi bulundu
YEREL

AYDIN’DA ZEYTİNLİK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Abdurrahman Öz, referandumda oy kullanacak üniversiteli gençleri uyardı
YEREL

ABDURRAHMAN ÖZ, REFERANDUMDA OY KULLANACAK ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİ UYARDI
Aydın Bahçeşehir Koleji'nin gururu Görkem Kırdök
YEREL

AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NİN GURURU GÖRKEM KIRDÖK
Türkiye'nin iki tarım makineleri deney merkezinden biri Söke'de
YEREL

TÜRKİYE'NİN İKİ TARIM MAKİNELERİ DENEY MERKEZİNDEN BİRİ SÖKE'DE
Satrançta Türkiye beşincisi oldu
YEREL

SATRANÇTA TÜRKİYE BEŞİNCİSİ OLDU
Karpuzlu Belediyespor'dan Başkan Ozan'a galibiyet sözü
YEREL

KARPUZLU BELEDİYESPOR'DAN BAŞKAN OZAN'A GALİBİYET SÖZÜ
Didim belediyesi kedileri &quot;ev&quot;lendirdi
YEREL

DİDİM BELEDİYESİ KEDİLERİ "EV"LENDİRDİ
Başkan Toyran'dan Söke'nin yeni dekanına ziyaret
YEREL

BAŞKAN TOYRAN'DAN SÖKE'NİN YENİ DEKANINA ZİYARET
Aydın orta yaşlandı
YEREL

AYDIN ORTA YAŞLANDI
Aydın'da yakalanan terörist tutuklandı
YEREL

AYDIN'DA YAKALANAN TERÖRİST TUTUKLANDI
Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL

HURDAYA DÖNEN TIR'DAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI
Erdem; &quot;Evet, hayırlara vesile olacak&quot;
YEREL

ERDEM; "EVET, HAYIRLARA VESİLE OLACAK"
Aydın'daki terör operasyonu
YEREL

AYDIN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Aydınlılar Derneği yeni yönetiminden Başkan Özakcan'a ziyaret
YEREL

AYDINLILAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİMİNDEN BAŞKAN ÖZAKCAN'A ZİYARET
Ankara Aydınlılar Derneği'nin yeni yönetiminden Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret
YEREL

ANKARA AYDINLILAR DERNEĞİ'NİN YENİ YÖNETİMİNDEN AYDIN TİCARET BORSASI'NA ZİYARET