YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Söke'de uyuşturucu ve hırsızlıktan aranan 5 kişi yakalandı

Söke'de uyuşturucu ve hırsızlıktan aranan 5 kişi yakalandı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 5 şahıs ve malzeme ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda; 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve idari para cezası olan, uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan K.A., 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu, ayrıca uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet laptop ile yakalandı.

7 Yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık ve mala zarar verme suçundan aranan Z.A., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık ve mala zarar verme suçundan aranan Ü.A., mala zarar verme suçundan aranan A.Y. ve yine uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan Ö.A. yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan aranan veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan beş kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(LT-MB-Y)



02.02.2017 09:35:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER