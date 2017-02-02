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Baş Boyun Konseyi üçüncü yılını doldurdu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde yeni anabilim dalının katılımıyla oluşturulan "Baş Boyun Konseyi" üçüncü yılını doldurdu.



ADÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz, Radyoloji, Onkoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Plastik Cerrahi Anabilim Dalları'nın katılımı ile gerçekleştirilen "Baş Boyun Konseyi" üçüncü yılını doldurdu.

Özellikle larinks, hipofarinks, orofarinks, oral kavite, tükrük bezi, tiroid, paranasal sinüs, kulak ve baş boyun cilt kanserlerinin tanı ve tedavilerinin multidisipliner olarak ele alındığı Baş Boyun Konseyi, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi anabilim dalında, her kanser hastasını cerrahi öncesi ve sonrasında radyolojik görüntülemeleri, ameliyat görüntüleri ve patoloji sonuçları eşliğinde değerlendiriyor.

(MB-Y)



02.02.2017 09:36:25 TSI

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