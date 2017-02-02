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Burhaniye takımları Türkiye Şampiyonasına gidiyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Spor başarıdan başarıya koşuyor. Değişik branşlarda mücadele eden Burhaniye Belediye Spor Futbol takımlarından U15 ve U19 kategorilerinde, il şampiyonları olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Öncelikle Körfez bölgesinde yaptıkları maçlardan başarıyla çıkan, daha sonra il çapında yaptıkları maçlardan da birinci çıkarak başarılarını taçlandıran Burhaniye Belediye Spor U15 ve U19 takımları Türkiye Şampiyonalarına katılamaya hak kazandılar. Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını devam ettirdiklerini söyleyen takım antrenörleri Onur Durmaz ve Umut Baysal, oyuncuların çok istekli olduğunu belirterek, Namağlup olarak Türkiye şampiyonasına giden takımların başarılı olacağına inandıklarını söylediler. Burhaniye Belediye Spor Başkanı Cemal Akkılınç'da" Öncelikle gençlerimize başarılarının devamını diliyorum. Elde ettikleri başarı takdire şayandır. Her iki takımımızda namağlup olarak Türkiye Şampiyonasına gidiyor. Başta Belediye Başkanımız Necdet Uysal olmak üzere, hocalarımıza, tüm yönetim kurulumuza ve Burhaniyelilere, sporcularımızın yanında ve destekçileri oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

(FT-



02.02.2017 09:45:53 TSI

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