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Sökeli genç yazardan "Oğluma Yalnızlık Hikayeleri"

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:40
Sökeli genç yazardan "Oğluma Yalnızlık Hikayeleri"
Sökeli genç yazardan "Oğluma Yalnızlık Hikayeleri"

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Sökeli genç yazar Serkan Oklay'ın ilk kitabı "Oğluma Yalnızlık Hikayeleri" yayınlandı. Cinius yayınlarından çıkan kitabın satışı kitapçılar ve online mağazalar başladı.
"Oğluma Yalnızlık Hikayeleri" dört farklı hikayeden oluşuyor. Kurgusal yazım tarzı ve akıcı dili ile dikkat çeken Sökeli genç yazar Serkan Oklay, ilk kitabını yaklaşık bir yıllık sürede yazmış. Pamukkale Üniversitesi mezunu Sökeli genç yazar Serkan Okay ilk kitabının yayınlanmış olmasından dolayı mutluluk yaşıyor. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı da ziyarete ederek kitabından hediye eden yazar Serkan Oklay; yazmanın kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü ifade ediyor.
Genç yazar Serkan Oklay; "Bu kitapla onu başardım. Kitaptaki hikayelerde herkesin kendinden bir şeyler bulacağına inanıyorum. İlk kitabımın yayınlanması ve okuyucularla buluşmasının mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
(LT-MB-Y)

02.02.2017 09:46:10 TSI
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