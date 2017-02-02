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Menderes'te mutlu sözleşme

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:52
Menderes'te mutlu sözleşme
Menderes'te mutlu sözleşme

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Menderes Belediyesinde çalışan 82 kadrolu işçi için Belediye İş Sendikası ve Menderes Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Menderes Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 82 kadrolu işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Menderes Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen imza törenine işçiler de katıldı. 2017- 2019 yıllarını kapsayan sözleşme ile işçiler ilk yıl yüzde 9, ikinci yıl için ise yüzde 10 zam alacak. İmza töreninde konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Çalışma arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Kardeşlerimiz için en iyisi neyse onu yapmanın arzusundayız. Bu anlayışla belediyemizin mali yapısının elverdiği en yüksek şartları zorlayarak sözleşmeyi gerçekleştirdik. İşçi kardeşlerimizin mutlu olacağı bir toplu sözleşmeye imza attık. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalıştığımız arkadaşlarımıza emeklerinin hakkını verdik. Menderes'te toplu sözleşmeye değil, mutlu sözleşmeye imza atmış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı da "Toplu iş sözleşmemizi Menderes Belediyemizle imzalamanın mutluluğunu tüm işçi kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Menderes Belediye Başkanımız Bülent Soylu ile yaptığımız görüşmede bizlerin taleplerini geri çevirmedi. İşçinin hakkını koruyan, emekçi dostu bir başkan olarak bizlerin her zaman yanında olduğu için kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

(AG-Y)

02.02.2017 09:58:19 TSI
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