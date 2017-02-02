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Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD)'den başkan Duruay'a ziyaret



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) - Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve Yönetim Kurulu üyeleri Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı ziyaret etti.

Başkan Duruay, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi.

Başkan Duruay, ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında, Ankara sevdalısı olduğunu belirterek, "Ankara'nın en köklü STK'larından AHİD'in kısa zamanda altına imza attığı sosyal sorumluluk projelerini yakından takip ediyorum. Projelerde de elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırım" dedi.

AHİD Genel Başkanı Yaman da, Başkan Duruay'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti iletti.

Başkan Duruay'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini, ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bizleri Gölbaşı'nda misafir etmeniz bizleri onurlandırdı, çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteğini her zaman hissettik. AHİD Ankaralılar Derneği olarak Ankara için yapacağımız çok şey var. Özellikle yerel yönetimler ve bizim gibi STK'ların dayanışma içerisinde olması çok önemli. Bu dayanışma ve bu birliktelikten çıkan enerji gücümüze güç katacaktır."

Ziyaret sonunda, Başkan Duruay ile AHİD Başkanı Yaman ve Yönetim Kurulu üyeleri donmuş Mogan Gölü manzarasında hatıra fotoğrafı çekindiler. (BC - BA-Y)



02.02.2017 10:00:06 TSI

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