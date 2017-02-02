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Milletvekilleri çadır kente incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal ile Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin Akçakale ilçesine gelerek sınır bölgesinde ve çadır kentte incelemelerde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Akçakale ilçesi sınırın sıfır noktasında yapımı devam eden beton blok çalışmalarını da yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında 2'nci Tabur Komutanı Ufuk Küçük'ten bilgi aldı. Sınır gezisinin ardından Süleyman Şah Konaklama Tesislerine geçildi. Tesisler hakkında Ünal'a yetkililer, çadır kent ile ilgili bilgi verildi. Heyet daha sonra Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde bulunan hastane, çadırlarda yaşayan Suriyeli misafir ailelerde ziyaret edildi. Ziyaretin ardından market alanları gezildi. Ziyaret esnasında Suriyeli misafir çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

İkili incelemelerinin ardından çadır kentten ayrıldı.

(BB-SD-Y)



02.02.2017 10:05:43 TSI

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