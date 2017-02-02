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Zonguldak OBM Fidan üretim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:03
Zonguldak OBM Fidan üretim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor
Zonguldak OBM Fidan üretim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında kullanılmak üzere 840 dönüm arazi üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde başta Zonguldak, Bartın, Karabük vilayetleri olmak üzere ülkenin dört bir tarafında bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıf ve Derneklere Çevre Düzenleme çalışmaları yaparak yeşil alanları korumak, sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerini yürütmek ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında kullanılmak üzere 840 dönüm arazi üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı açıklamada "Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu' nun talimatları ve Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yatırımlar ile tüplü fidana olan yoğun talep doğrultusunda üretim kapasitemiz 200.000 adetten 2017 yılında 500.000 adete çıkartılmış ve her geçen yıl talebe göre daha da artırılması hedeflenmiştir. Fidanlığımızda orman ağaçlarının yanı sıra Fındık, Ihlamur, Kestane, Kiraz, Kızılcık, Kuşburnu, Yabani Elma, Yabani Erik gibi gelir getirici türleri ile Kuş Üvezi, Akçaağaç, Katalpa, Fıstıkçamı, Selvi, Likapa, Mavi Ladin, Doğu Ladini, Batı Ladini ve 142 değişik türden Süs Bitkisi üretimi yapılmaktadır. 2018 yılında tüplü fidan üretimi 750.000 adet olacaktır" şeklinde konuştu.
(SÖ- SÖ-Y)

02.02.2017 10:08:05 TSI
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