Ergene'den Halep'e yardım Tır'ı yola çıktı
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Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden bir tır dolusu un, Halep'e gönderilmek için Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü ve Sınır Yardımları Operasyon Yönetim Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yola çıktı.
Ergene Kaymakamlığı, Kızılay Ergene Şubesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Temsilciliği öncülüğünde ilçede bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarının ve halkın desteğiyle toplanan bir tır un, Halep'te yardıma muhtaç insanlar için, Cilvegözü sınır kapısında Türk Kızılayı Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü ve Sınır Yardımları Operasyon Yönetim Müdürlüğüne teslim edilmek gönderildi.
(HLD-MEF-Y)
02.02.2017 10:13:25 TSI
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