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Manisa'nın Sultanları galibiyet serisini sürdürdü



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, İstanbul deplasmanında Yeşilyurt Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Zorlu karşılaşmayı 3-2 kazanan Büyükşehir'in Sultanları grupta puanını 43'e yükseltti ve galibiyet serisini sürdürdü.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu erteleme maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Yeşilyurt karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan da izledi. Karşılaşmanın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Ev sahibi Yeşilyurt 25-23'lük skorla ilk seti önde bitirdi, 1-0. Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci seti 23-25 kazandı ve oyunda skoru eşitledi, 1-1. Üçüncü seti 25-23 önde bitiren Yeşilyurt 2-1 öne geçti. Dördüncü sete Manisa Büyükşehir Belediyespor, etkili servislerle başladı. İlk teknik molaya 0-8 önde giden Manisa temsilcisi, seti 19-25 kazandı ve skoru eşitledi 2-2. Tie-break setinde de konsantrasyonunu kaybetmeyen Büyükşehir'in Sultanları seti 16-18 kazanarak oyunun skorunu belirledi: 2-3.



Salon: Yeşilyurt Spor Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Bülent Kırmızı

Yeşilyurt: Göknur, Burcu, Çise, Mina, Burcu, Ecrin, Nergiz, Nazlıcan, Büşra

Baş Antrenör: Osman Uraner

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tuğçe, Jessica, Kath Bell, Gülbahar, Deniz, Pınar, Pelin, Betül, Seden, Gülem, Duygu, Yasemin

Baş Antrenör: Süleyman Bozkan

Setler: 25-23, 23-25, 25-23, 19-25, 16-18 (2-3)

(SC-Y)



02.02.2017 10:15:10 TSI

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